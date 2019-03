Der Wolkenkratzer ragt 54 Stockwerke in die Höhe, doch die 229 Meter wirken leicht, durch die Spiegelung an der Fassade fast transparent. Die Architekten von Goettsch Partners, Inc. haben das Bürogebäude 150 North Riverside in Chicago, USA, auf einer sehr kleinen Grundfläche erbaut, weil in der Nähe mehrere unterirdische Eisenbahnschienen verlaufen - und wurden dafür unlängst mit dem Skyscraper Award ausgezeichnet.

Das Hochhaus gehört damit zu den besten Bürogebäuden der Welt. Wir haben drei internationale Architekturpreise verglichen und die besten Bürobauten daraus zusammengegestellt. Welche Dienstgebäude noch Weltklasse sind, sehen Sie hier:

Gewinner des Publikumspreis des A+ Awards in der Kategorie Hochhäuser:

Meist sind es die hohen Bauten, die die Jurys auf den Plan rufen. Dabei geht oft auch eine Nummer kleiner, wie der fast verträumt wirkende Sunac One Central Mansion Sales Pavillion zeigt. Das Verkaufsbüro des chinesischen Entwicklers von Bauträgern wurde von der A+-Award-Jury in der Kategorie der ein- bis viergeschossigen Bürogebäude prämiert.

AOE, Sunac One Central Mansion Sales Pavillion, Chongqing, Yuzhong District, China; dans @larca_int 143, juillet/août 2018. Pour découvrir le projet https://t.co/Ogue6lpWG2 pic.twitter.com/13RomW4qVq — l'ARCA INTERNATIONAL (@larca_int) 5. Juli 2018