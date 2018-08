Azubis über ihre Bewerbung "Alle schauen immer nur auf die Noten"

Auf die Ausbildung zum Lack-Laborant habe ich mich ein Jahr im Voraus beworben. Ich bekam sofort eine Zusage, und der Ausbildungsplan wirkte cool. Leider sieht die Realität nun ganz anders aus. Ich muss vor allem Aufgaben übernehmen, die niemand sonst machen will, zum Beispiel Farbe in Eimer kippen. Das finde ich eigentlich nicht schlimm - aber doch nicht wochenlang! Was lerne ich denn da? Und auf meine Beschwerden hin heißt es nur, dass sei schon immer so gewesen. Ich fühle mich ausgenutzt.

P.H.