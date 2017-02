5,6 Millionen Dollar im Jahr Das ist Australiens bestbezahlter Beamter

4,4 Millionen australische Dollar (3,2 Millionen Euro) beträgt das Jahresgehalt von Ahmed Fahour, Chef der australischen Post. Dazu bekam er im vergangenen Jahr noch einen Bonus in Höhe von 1,2 Millionen australische Dollar (860.000 Euro). Damit ist er der bestbezahlte Beamte Australiens - was der Öffentlichkeit bislang nicht bekannt war.

Fairfax Media, ein Medienunternehmen, zu dem unter anderem die Tageszeitungen "Sydney Morning Herald" und "The Canberra Times" gehören, hatte auf die Offenlegung des Gehalts gepocht. Die Post hatte die Anfrage zunächst abgewiesen. Eine Auskunft über das Salär des Postchefs sei nicht im öffentlichen Interesse, weil dies die Marke der australischen Post beschädigen und damit das Geschäft bedrohen könne, so die Argumentation.

Ein Ausschuss des australischen Senats sah dies anders. "Börsennotierte Firmen sind gesetzlich verpflichtet, Gehälter zu veröffentlichen. Mir leuchtet nicht ein, warum für eine Firma im öffentlichen Besitz weniger Vorgaben gelten sollten", sagte der Vorsitzende des Ausschusses James Paterson. Die Post musste das Gehalt von Fahour also offenlegen - und steht seither im Dauerfeuer. Zum Vergleich: Der Chef der US-Post verdiente im vergangenen Jahr 286.137 Dollar (268.000 Euro).

Auch der australische Premier, dessen Jahresgehalt 507.338 australische Dollar (363.000 Euro) beträgt, bezeichnete das Gehalt des Postchefs als "zu hoch". Aber: "Der Aufsichtsrat der australischen Post trifft seine eigenen, kommerziellen Entscheidungen, das ist keine Entscheidung der Regierung", wird Turnbull vom "Sydney Morning Herald" zitiert. "Ich weiß, das dies ein wichtiger Job in einer wichtigen Firma ist, aber als jemand, der den Großteil seines Lebens in der Wirtschaft gearbeitet hat, finde ich, dass dies ein sehr hohes Gehalt für diese Stelle ist. Und viele Australier werden mir da wohl zustimmen."

Auch in Deutschland verdient der Chef der Post deutlich mehr als die Bundeskanzlerin. Aber anders als in Australien ist die Post in Deutschland kein Staatskonzern mehr.

Der Chef der deutschen Post, Frank Appel, kam 2015 auf ein Jahresgehalt von 4,5 Millionen Euro. Das Gehalt von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde gerade erst angehoben - auf 18.820 Euro im Monat. Damit bewegt sie sich auf einem ähnlichen Niveau wie viele Sparkassen-Manager.