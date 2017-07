Auswärtiges Amt Diplomaten beklagen Karrierestau

Haben Sie das Zeug zum Diplomaten? Machen Sie hier den Test

Wer eine Karriere als Diplomat anstrebt, findet auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes vielversprechende Informationen. "Bei rund 230 Botschaften, Ständigen Vertretungen und Generalkonsulaten der Bundesrepublik Deutschland stehen Ihre Chancen, im Laufe Ihrer Karriere Botschafter/in oder Generalkonsul/in zu werden, nicht schlecht", heißt es dort. Es hänge "im Wesentlichen von Ihrem persönlichen Einsatz- und Leistungsbereitschaft ab, ob Sie später in eine der begehrten Führungspositionen aufsteigen", so wirbt das deutsche Außenministerium um diejenigen, die sich für die Attachéausbildung interessieren.

Die Realität sieht allerdings anders aus. Die Chancen, im Laufe der Karriere einmal Botschafter zu werden, sind rapide gesunken. Das beklagt zumindest der Personalrat des Auswärtigen Amtes in einem internen Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt. Demnach könnten die meisten Beamten des so genannten höheren Dienstes in 40 Dienstjahren nur zwei Beförderungen erwarten, bei Besoldungsstufe A15 sei Schluss.

Ob es jemandem gelingt, durch das "Nadelöhr" zu schlüpfen, wie es hausintern heißt, und nach A-16 befördert zu werden, hängt von der jährlichen Auswertungsrunde ab, in der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihren Vorgesetzten benotet werden. Nicht alle werden überhaupt jedes Jahr ausgewertet und auch unter denen, die benotet werden, sieht die Personalvertretung eine Ungleichbehandlung.

Die Karrierechancen hängen stark davon ab, welche Abteilungen ein Beamter in den ersten zehn bis fünfzehn Jahren durchläuft. Die Statistik zeige, so der Personalrat, dass diejenigen, die sich von einer Auslandsstation aus auf eine Führungsposition bewerben, geringere Chancen haben, befördert zu werden als Kandidaten aus der Zentrale. So wurde die Spitzennote "herausragend", die als einzige eine Beförderung garantiert, im Inland 4,5 Mal so häufig vergeben wie im Ausland. "Hier zeigt sich eine mangelnde Wertschätzung der Tätigkeit draußen."

Wer im Leitungsbereich, also beispielsweise dem Büro des Ministers oder dem Planungsstab arbeite, dessen Erfolgsquote liege sogar bei 100 Prozent. Der Personalrat kritisiert, dass die Auserwählten mitunter einseitig qualifiziert seien, manche derjenigen, die ab Herbst 2017 zum ersten Mal eine Auslandsvertretung leiten dürfen, hätten vorher noch nie in einer Visastelle oder einer Zahlstelle gearbeitet.

Ohne Perspektive

Bei einer Personalversammlung Mitte Juni wurde Außenminister Sigmar Gabriel mit dem Vorwurf konfrontiert, dass seine Vorgänger das "Beförderungs-Nadelöhr" jahrelang nicht ernst genommen hätten. Es habe sich bereits vor Jahrzehnten abgezeichnet, dass das Auswärtige Amt zu viele Attachés eingestellt habe. Der Mauerfall und die Übernahme vieler ehemaliger Diplomaten aus dem Auswärtigen Dienst der DDR verschärfte das Problem noch einmal.

Gabriel versprach, sich der Probleme anzunehmen, merkte jedoch an, dass sich viele Arbeitnehmer in Deutschland über ein A-15-Gehalt (je nach Alter und Berufsjahren bis zu 6500 Euro brutto monatlich) freuen würden.

Der Personalrat gibt zu, dass es "Schlimmeres im Leben" gebe, argumentiert aber in seinem Schreiben, dass "ein Dienstherr, der Überdurchschnittliches erwartet" auch "überdurchschnittliche Perspektiven" bieten sollte. Es sei "ein Rätsel, wie man von Hunderten Betroffenen über Jahrzehnte dauerhafte Mehrleistung, Kreativität und Zurückstellung persönlicher Interessen verlangen will, ohne ihnen eine Perspektive zu bieten". Die Mehrheit werde "bis zum Ende ihrer Tätigkeit im AA Gesprächsunterlagen fertigen und Sachstände aktualisieren".