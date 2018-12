Neue Vergütung an Krankenhäusern Was Azubis in den Heilberufen jetzt zusteht

Wer Ergotherapeut werden wollte, musste neben dem Interesse an der Arbeit mit körperlich und psychisch beeinträchtigen Menschen bisher noch etwas mitbringen: Geld. Denn eine Vergütung erhalten die meisten angehenden Ergotherapeuten nicht.

Und nicht nur das: Die Ausbildung ist an den Besuch einer Fachschule gekoppelt - und weil die meisten dieser Schulen private Einrichtungen sind, fällt pro Monat ein Schulgeld von bis zu 500 Euro an.

All das soll sich zum Jahreswechsel ändern - jedenfalls für viele Betroffene. Hier kommen die wichtigsten Informationen.

Azubis ohne Gehalt - gibt es das wirklich?

Ja. Die betroffenen Heilberufe gehören, wie beispielsweise auch der Journalismus, zu den freien Berufen. Die Mehrzahl der Auszubildenden wird nicht in einem Betrieb, sondern an einer von bundesweit 370 privaten Schulen ausgebildet. Im Normalfall müssen diese Azubis nicht nur ihren Lebensunterhalt sichern, sondern auch noch Schulgeld zahlen.

Um welche Berufe geht es konkret?

Es handelt sich um Ausbildungen, die fast ausschließlich von Frauen absolviert werden: zur Diätassistentin, Ergotherapeutin, Logopädin, medizinisch-technische Assistentin sowie zur Orthoptistin. Nicht betroffen sind dagegen angehende Krankenschwestern und -pfleger; sie erhalten schon jetzt während ihrer Ausbildung ein Gehalt.

Wie hoch ist die neue Ausbildungsvergütung?

"Jetzt haben die Auszubildenden einen Sprung gemacht von null auf 965 Euro im ersten Ausbildungsjahr, 1025 im zweiten Jahr und 1122 im dritten Jahr", sagt Frank Bsirske, Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi. Die hatte mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) verhandelt. Der neue Abschluss gilt für Krankenhäuser der Kommunen und der Länder - nicht aber für die privaten Krankenhäuser.

Wie kam es dazu, dass jetzt ein Gehalt bezahlt wird?

Vor gut zwei Jahren schlossen sich einige Hundert Auszubildende an Unikliniken zusammen, gründeten eine Tarifkommission und traten der Gewerkschaft Verdi bei. "Die haben wirklich tolle Arbeit geleistet", sagt Bsirske. Im März 2017 wurde in der Verhandlungsrunde mit den kommunalen Trägern zum ersten Mal die Forderung nach dem neuen Azubi-Gehalt erhoben. Im November 2018 wurde schließlich der neue Abschluss unterzeichnet.

Warum hat die Gewerkschaft vorher nichts für die Azubis getan?

Gewerkschaften können keine Tarifverträge für Arbeitnehmer abschließen, die sich nicht organisieren. Voraussetzung für Tarifverhandlungen ist, dass eine Gewerkschaft in dem betreffenden Bereich auch eine ausreichende Anzahl von Mitgliedern vertritt.

Alten- und Krankenpflege: Was gegen den Notstand in der Pflege hilft DPA Der Staat könnte die Lage mit Vorgaben verbessern.

Müsste die Bundesregierung solche Ausbildungen ohne Bezahlung nicht verbieten?

Union und SPD haben das Problem im Koalitionsvertrag behandelt, um den Fachkräftemangel in der Pflege und im Gesundheitssektor entgegenzuwirken. Dort heißt es: "Wir werden die Ausbildung der Gesundheitsfachberufe im Rahmen eines Gesamtkonzeptes neu ordnen und stärken. Wir wollen das Schulgeld für die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen abschaffen, so wie es in den Pflegeberufen bereits beschlossen wurde. Wir werden die Hebammenausbildung nach den EU-Vorgaben als akademischen Beruf umsetzen."

Können andere, ebenfalls noch unbezahlte Azubis jetzt auch auf ein Gehalt hoffen?

Sie müssten sich, wie es ihre Kollegen im Gesundheitsbereich vorgemacht haben, gewerkschaftlich organisieren und dann in entsprechende Tarifverhandlungen eintreten. Eine automatische Übernahme der Neuregelungen für andere Berufe wird es nicht geben.