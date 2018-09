DGB-Ausbildungsreport Azubis sind so unzufrieden wie noch nie

Wer eine Ausbildung zum Friseur beginnt, wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht beenden - jeder zweite Azubi in diesem Lehrberuf bricht ab. Gleiches gilt für Köche und Restaurantfachkräfte.

Der Grund für die hohe Abbruchquote? Laut einer Befragung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) herrscht unter den Auszubildenden in Deutschland schlechte Stimmung. Nur noch rund 70 Prozent der Befragten gaben an, mit ihrer Ausbildung "zufrieden" zu sein - das ist der niedrigste Wert seit Beginn der jährlichen Erhebung vor 13 Jahren. Im vergangenen Jahr hatten noch rund 72 Prozent ihre Ausbildung als gut bewertet.

Ein entscheidender Unzufriedenheitsfaktor sind laut dem Report die Arbeitszeiten. Mehr als ein Drittel der Befragten musste nach eigenen Angaben regelmäßig Überstunden machen (36,3 Prozent). Anders als gesetzlich vorgeschrieben, bekommen 13 Prozent dieser Azubis die Überstunden nicht bezahlt oder zeitlich ausgeglichen. Von mehr als der Hälfte der Befragten wird erwartet, außerhalb der Ausbildungszeiten mobil erreichbar zu sein.

Ebenfalls problematisch: Azubis im Schichtbetrieb können laut dem Bericht häufig die Ruhezeiten nicht einhalten. Elf Stunden Pause müssen die Lehrlinge nach einer Schicht eigentlich machen - nur bei knapp der Hälfte klappt das immer. Betroffen sind hier vor allem Hotelfachleute, Verkäufer und Köche.

Bei jedem Dritten fehlt laut der Studie zudem der gesetzlich vorgeschriebene Ausbildungsplan, der die Gliederung der Lehre regeln soll und die Inhalte überprüfbar macht. Probleme gebe es vor allem bei kleineren Betrieben und im Handwerk.

Details zur Studie

Wer wurde befragt?

Es wurden rund 15.000 Jugendliche in den 25 am häufigsten frequentierten Ausbildungsberufen befragt.

Wann wurden die Azubis befragt?

Die Jugendlichen wurden von September 2017 bis April 2018 befragt. Die Befragung der Auszubildenden fand überwiegend bei den Berufsschultouren der Gewerkschaftsjugend statt. Dabei handelt es sich um Bildungsangebote für Schüler von Oberstufenzentren und Berufsschulen. Die Befragung fand schriftlich und vor Ort statt.

Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse?

Um die Vergleichbarkeit der Angaben zu gewährleisten, wurden ausschließlich Erhebungsdaten von Auszubildenden, die sich innerhalb einer betrieblichen Ausbildung (duales System) befinden, in die Stichprobe einbezogen. Um in der Gesamtdarstellung Verzerrungen durch die Über- oder Unterrepräsentanz einzelner Berufe in der Stichprobe auszugleichen, wurden die einzelnen Berufe in den Auswertungen gemäß ihres tatsächlichen Anteils an Auszubildenden gewichtet. Aufgrund der hohen Anzahl der Befragten ist die Signifikanz der Ergebnisse gesichert.