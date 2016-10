Arbeitszeitregeln "Man kann Menschen nicht wie Maschinen behandeln"

Zur Person Ingrid Schmidt, Jahrgang 1955, studierte Rechtswissenschaft in Frankfurt am Main. Seit 2005 ist sie Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts.

SPIEGEL ONLINE: Frau Schmidt, die Digitalisierung der Arbeitswelt beschleunigt sich. Macht Ihnen das Angst?

Schmidt: Die Arbeitsorganisation wird sich komplett verändern. Das bietet Chancen und Risiken. Nehmen Sie beispielsweise Telearbeitsplätze zu Hause. Auf den ersten Blick durchaus vorteilhaft: Familie und Beruf lassen sich besser vereinbaren, die Arbeitszeitgestaltung ist flexibel, Anfahrtszeiten entfallen.

SPIEGEL ONLINE: Und auf den zweiten Blick?

Schmidt: Die Arbeit muss ja gemacht werden, und kein Mensch ist 24 Stunden am Tag leistungsfähig. Einfach abends zwischen 18 und 24 Uhr arbeiten und tagsüber Kinder versorgen, geht nicht. Die Versuchung zur Selbstausbeutung ist riesig. Es gibt menschliche Grundbedürfnisse, die bei aller Digitalisierung mitbeachtet werden müssen.

SPIEGEL ONLINE: Ist es demnach ein Rückschritt, wenn die Menschen wieder wie in der vorindustriellen Zeit der Heimarbeit nachgehen?

Schmidt: Es hat zumindest auch Nachteile. Der Schutz von Arbeitnehmern durch Betriebsräte und Gewerkschaften verändert sich. Um die Bedürfnisse der Kollegen zu kennen, muss ein Betriebsrat im ständigen Austausch stehen. Das ist aufwendig zu organisieren, wenn die Menschen im Homeoffice sind. Die Gewerkschaften können ihre Mitglieder nur unter erheblichen Schwierigkeiten erreichen oder solche werben, wenn die irgendwo und nirgendwo sitzen.

SPIEGEL ONLINE: Und die Arbeitgeber?

Schmidt: Auch die haben nicht nur Vorteile. Sie müssen ihr Personal verwalten, egal, wo es seinen Arbeitsplatz hat. Das bedeutet mehr Aufwand. Zudem lässt sich ein notwendiger persönlicher Kontakt der Kollegen untereinander nicht einfach durch Messengerdienste ausgleichen. Schauen Sie sich Google, Apple oder Facebook an: All diese Firmen haben im Silicon Valley große Firmenzentralen, die lassen ihre Kernmannschaften nicht zu Hause arbeiten.

SPIEGEL ONLINE: Zugleich wird der klassische Acht-Stunden-Tag zunehmend verdrängt. Ist das Arbeitszeitgesetz noch zeitgemäß, das sich am Schichtbetrieb der industriellen Arbeitswelt orientiert?

Schmidt: Das ist nicht nur ein Problem der Digitalisierung, sondern auch der Globalisierung. Beschäftigte müssen sich gelegentlich und immer häufiger über Zeitzonen hinweg verständigen. Aber was das angeht, gibt für die hiesigen Arbeitnehmer das Arbeitszeitgesetz einen rechtlichen Rahmen vor, unter anderem eine elfstündige Ruhezeit. Deshalb kann man nicht einfach anordnen, dass ein Mitarbeiter mal eben um drei Uhr nachts mit den USA telefonieren und dann morgens um neun Uhr wieder im Büro sein soll. Bei aller Notwendigkeit von Flexibilisierung: Der Mensch hat ein Ruhebedürfnis, und man kann ihn nicht wie eine Maschine behandeln.

SPIEGEL ONLINE: In der Welt des Cloudworking und Cloudsourcing, in der Jobs und Dienstleistungen global angeboten werden, entkoppeln sich Arbeit und Arbeitsplatz über Ländergrenzen hinweg. Kann der deutsche Gesetzgeber überhaupt noch wirksame Regelungen für deutsche Arbeitnehmer erlassen?

Schmidt: Klar, der deutsche Gesetzgeber kann nur national wirken, aber auch innerhalb der Europäischen Union Regelungen des Arbeitsrechts anstoßen. Dazu müssen Schutzbedürfnisse definiert werden. Die Frage kann lauten: Welchen Schutz brauchen zum Beispiel Crowdworker, also Menschen, die auf Plattformen Dienstleistungen anbieten? Der Kunde sucht sich einen Anbieter aus, der Rest geht leer aus. Es könnte darauf hinauslaufen, eine Sozialversicherungspflicht für Menschen einzuführen, die auf solchen Plattformen arbeiten. Und vielleicht muss man neben Arbeitnehmern, Arbeitnehmerähnlichen und Selbstständigen eine weitere Kategorie entwickeln, für die spezifische Schutzregeln gelten.

SPIEGEL ONLINE: Durch Unternehmen wie Uber entstehen Jobs, aber keine Arbeitsverhältnisse mit allen Sozialleistungen, wie wir sie in Deutschland kennen. Ist das Modell aus dem Silicon Valley die Zukunft?

Schmidt: Da bin ich zunächst einmal skeptisch. Als Uber in Deutschland aufkam, war ich nicht ohne Weiteres davon überzeugt, dass die Fahrer Selbstständige sind. Und siehe da, auch in den USA haben die Fahrer von Uber massenhaft geklagt, und es hat sich für sie ausgezahlt. Man darf sich von diesen angeblich neuen, innovativen Modellen nicht blenden lassen und muss auch nicht deshalb als gestrig gelten, wenn man nicht alles, was aus dem Silicon Valley kommt, toll und zukunftsweisend findet.

SPIEGEL ONLINE: Aber am Ende landen diese Fragen doch bei Ihnen vor Gericht. Neben Uber könnte man viele andere Beispiele aufzählen, etwa Helpling, ein Vermittlungsportal für Haushaltshilfen. Muss man sich nicht Gedanken über eine neue Definition des Arbeitnehmerbegriffs machen?

Schmidt: Es gibt ja schon keinen gesetzlich geregelten "alten" Begriff. Die Rechtsprechung definiert den Begriff über drei Merkmale: Das Leisten von Arbeit, auf der Grundlage eines privatrechtlichen Vertrags, in persönlicher Abhängigkeit. Das ist ziemlich flexibel, wenn auch nicht immer leicht im Voraus einzuschätzen. Es hat aber gereicht, über ein paar Jahrzehnte hinweg die Arbeitnehmereigenschaft festzustellen. Mal sehen, ob das auch bei neuen Arbeitsformen gelingt. Ich bin optimistisch. Herkömmliche Regeln lassen sich durchaus transformieren.

SPIEGEL ONLINE: Welche denn?

Schmidt: Nehmen Sie das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der technischen Überwachung von Arbeitnehmern. Die Vorschrift aus dem Betriebsverfassungsgesetz stammt aus dem Jahre 1972. Das Bundesarbeitsgericht hat daraus ein wirksames Mitbestimmungsrecht entwickelt, das etwa auch Smartphones oder Tablets einbezieht, also Überwachungsmöglichkeiten, an die vor mehr als vierzig Jahren keiner denken konnte. Man muss nicht reflexhaft nach neuen Gesetzen rufen. Die Herausforderungen von Arbeit 1.0, 2.0, 3.0 wurden bewältigt. Warum sollte das nicht auch mit Arbeit 4.0 gelingen?

SPIEGEL ONLINE: Machen Sie sich eigentlich Sorgen um Ihren eigenen Berufsstand? Glauben Sie, dass Juristenstellen wegfallen werden und Computer schon bald simple juristische Beratungen übernehmen können?

Schmidt: Das Schöne am Recht ist, dass es sich letztlich nicht in Algorithmen fassen lässt. Die zu beurteilenden Lebenssachverhalte sind zu bunt, die juristischen Regeln zu auslegungsbedüftig und vor allem auch zu lückenhaft, als dass sie einer Standardisierung zugänglich wären. Ich mache mir keine Sorgen um meinen Berufsstand. Unsere Arbeitsbedingungen verändern sich. Aber Juristen werden immer gebraucht.