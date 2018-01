Ungerechte Bezahlung Gleichstellungsbehörde prüft BBC-Gehälter

"Ich will nicht mehr Geld. Ich will nur, dass die BBC sich an das Gesetz hält und Männer und Frauen gleich wertschätzt." Nachdem China-Korrespondentin Carrie Gracie ihren Job hingeschmissen hat, weil männliche Kollegen für die gleiche Arbeit deutlich besser bezahlt werden, will nun die britische Gleichstellungsbehörde von der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt wissen, welche Richtlinien über die Gehälter entscheiden.

Gracie hatte in einem offenen Brief kritisiert, dass Männer in gleichen Positionen mindestens 50 Prozent mehr Lohn bekämen. Sie habe deshalb ihren lukrativen Posten als Bürochefin in China aufgegeben und wolle nun auf ihren alten Posten in London zurückkehren. Gleichzeitig fordert sie die BBC auf, "das Problem einzugestehen, sich dafür zu entschuldigen und eine gleichwertige, faire und transparente Vergütungsstruktur zu schaffen".

Der Kommission seien "die Äußerungen von Carrie Gracie über unrechtmäßige Lohndiskriminierung bei der BBC bekannt", erklärte die Gleichstellungsbehörde. Die BBC soll nun zu ihren Gehaltsrichtlinien und zum konkreten Fall Auskunft geben, teilte die zuständige Kommission der Regierung mit. "Wir werden auf Basis dieser Informationen prüfen, ob weiterer Handlungsbedarf besteht."

Die BBC geriet bereits im Juli in die Kritik, nachdem sie zum ersten Mal die Jahresgehälter ihrer Top-Moderatoren veröffentlicht hatte. Nur ein Drittel der Spitzenverdiener sind demnach Frauen.

Ein Sprecher der BBC sagte, viele Unternehmen hätten mit ungleicher Bezahlung von Männern und Frauen zu kämpfen. Die BBC schneide deutlich besser ab als der Durchschnitt. Zudem habe eine unabhängige Überprüfung ergeben, dass es keine "systematische Diskriminierung" von Frauen gebe.