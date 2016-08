Job-Protokoll einer Försterin Sie steht im Wald

Aufgezeichnet von Christopher Piltz

Buchenwald in Niedersachsen (Symbolbild)

Abendstimmung, Rehkitz, Hochsitz: Mit solchen romantischen Klischees hat ihr Job wenig zu tun. Eine Försterin erzählt, warum sie viel Zeit im Büro verbringen muss - und manchmal tagelang auf Tiere wartet.

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist in vielen Berufen jede Menge Platz. In der Serie "Das anonyme Job-Protokoll" erzählen Menschen ganz subjektiv, was ihren Job prägt - ob Tierärztin, Staatsanwalt oder Betreuer im Jobcenter.

Es gibt diese Bilderbuchmomente: wenn ich auf dem Hochsitz warte und der Wald still vor mir liegt; wenn die untergehende Sonne die Baumkronen anstrahlt, ein Rehkitz durchs Dickicht läuft.

Es gibt aber auch die anderen Momente. Dann regnet es und stürmt, eisiger Wind schmerzt auf der Haut. Oder es ist drückend schwül, und die Mücken nerven mich.

Und dann gibt es viele Tage, an denen ist das Wetter egal. Da sitze ich nämlich im Büro. Schreibtischarbeit macht fast die Hälfte meines Jobs aus. Über nahezu jeden Schritt muss ich Protokoll führen, alles soll dokumentiert sein.

Wenn wir etwa Holz fällen und verkaufen, muss ich Ausschreibungen verschicken oder sogenannte Planausführungsnachweise schreiben. Alles höchst bürokratisch.

Für einige ist mein Beruf deshalb eine herbe Enttäuschung. Sie sind einem romantischen Klischee gefolgt, wollten durch den Wald streifen und ab und zu jagen, aber nicht Formulare ausfüllen.

Das Pflichtpraktikum war für viele ein Schock

Alles begann mit dem Studium der Forstwirtschaft, 90 Kommilitonen waren wir damals, darunter 10 Frauen. Wir lernten viel Theorie: Chemie, Biologie, Physik. Ein Pflichtpraktikum hatten wir erst im fünften Semester, für viele ein Realitätsschock. Am Ende des Studiums waren nur noch 30 von uns übrig.

Zum Glück wusste ich schon vorher, wie der Job wirklich ist: Mein Vater ist ebenfalls Förster, er hat ein Revier im Bergischen Land. Ich begleitete ihn oft in den Wald, meine Geschwister und ich hatten sogar unser eigenes Baumhaus.

Als ich fünf Jahre alt war, nahm er mich zum ersten Mal mit zur Jagd. Er schoss einen Bock. Das fand ich aufregend, gar nicht schlimm. Als ich auszog, um zu studieren, hat mir mein Vater das Gehörn dieses Bocks geschenkt. Es hängt heute noch in meiner Wohnung.

Nach dem Studium fand ich sofort eine Stelle bei den Niedersächsischen Landesforsten, die genaue Bezeichnung: "Försterin für Waldökologie". Die Wälder, in denen ich arbeite, erstrecken sich über ein großes Gebiet. Zwei Stunden dauert die Autofahrt von Osten nach Westen, von Norden nach Süden fast eine Stunde.

Eine meiner wichtigsten Aufgaben: Umweltschutz

Im meinem Job braucht man viel Geduld. An manchen Tagen sitze ich stundenlang im Auto. Wenn ich jage, um den Wildbestand zu regulieren, warte ich oft mehrere Abende, ohne ein Tier auch nur zu sehen. Meine Freunde treffen sich zur gleichen Zeit auf ein Bier oder sind längst im Bett.

Mit solchen Gedanken im Hinterkopf kann ich die Bilderbuchmomente, die es beim Warten auf dem Hochsitz oder anderswo gibt, leider nicht immer richtig genießen. Ich bin jetzt seit vier Jahren im Job, aber es fällt mir manchmal noch schwer, mit mir allein zu sein, nicht zu telefonieren, keine Musik zu hören, einfach nur dazusitzen.

An anderen Tagen laufe ich mit meinen Kollegen durch den Wald und "zeichne aus". So heißt es, wenn wir bestimmen, welche Bäume gefällt werden sollen und welche weiter wachsen dürfen. Wir schauen: Welcher Baum ist vital? Hat eine schöne Schaftform? Wächst er gerade? Und welche Bäume bedrängen ihn dabei? Die müssen weg.

Wir sprühen Graffiti auf die Stämme. Ein Punkt in Dunkelblau oder Weiß heißt: Das sind die Zukunftsbäume. Einen Strich bekommen die, die verschwinden sollen. Wir nennen das "ausscheidenden Bestand".

Wir sagen auch nicht "Bäume fällen", wir sagen "ernten". Denn so ist es doch auch: Wir ernten Holz. Die Waldwirtschaft ist wichtig für unsere Gesellschaft, es ist besser, wenn wir heimisches Holz nutzen und nicht Tropenholz, das Tausende Kilometer gereist ist und sehr wahrscheinlich nicht nachhaltig gewonnen wurde.

Eine meiner wichtigsten Aufgaben ist Umweltschutz: Ich pflege Heideflächen, renaturiere Bäche, schaffe künstliche Bruthöhlen für Eisvögel. Ich achte darauf, dass sich der Lebensraum um den Horst eines Seeadlers oder Schwarzstorchs nicht verändert.

Das unterscheidet meine Arbeit von der vieler Umweltorganisationen: Die haben Ideen für Projekte, aber ihnen fehlt der Wald oder der Teich, um sie umzusetzen.

Als Kind habe ich meinen Vater einmal zu einer Freifläche begleitet, er hatte dort kurz zuvor Bäume gepflanzt. Wir schauten uns die kleinen Setzlinge an, Kirschen, Eschen, Bergahorn, Buchen. Ein schöner Mischwald sollte dort wachsen.

15 Jahre später kam ich wieder auf diese Lichtung. Die Bäume waren inzwischen groß. Ich fand es beeindruckend zu sehen, was mein Vater geschaffen hatte. Das will ich auch: eine Landschaft gestalten, die in 30, 40, vielleicht 100 Jahren die Leute staunen lässt.

