Tipps für ein besseres Zeitmanagement So werfen Sie Ballast ab

Sie wollen mehr Zeit für das Wesentliche? Dann lassen Sie unwichtigen Kram einfach weg. Das geht ganz leicht.

Willkommen zur letzten Ausgabe Ihres Zeitmanagement-Trainings. Heute wollen wir dafür sorgen, dass Sie auch langfristig gelassen durch den Alltag gehen. Dazu ist es hilfreich, wenn Sie sich immer mal wieder für kurze Phasen aus dem Alltag ausklinken und nachdenken.

Übung acht

Notieren Sie - in der Woche insgesamt etwa drei Mal - Ihre Gedanken zu folgenden Aussagen:

Am meisten Zeit vergeude ich (momentan) mit...

Viel Kraft kostet mich derzeit...

Wenn ich völlig frei bestimmen könnte, dann würde ich ab sofort diese Dinge nicht mehr machen...

Wenn ich auf das Ergebnis meines Talent-Checks von letzter Woche denke ("kreativer Chaot" oder "systematischer Macher"), wie organisiere ich dann am besten mein Zeitmanagement?

Bitte erledigen Sie diese Übung zügig, rund zehn Minuten reichen. Es muss nicht vollständig sein, nicht perfekt, nicht erschöpfend. Es geht um eine Momentaufnahme.

Jetzt überlegen Sie, welchen ersten Schritt Sie HEUTE tun können, um einen dieser Zeitfresser aus Ihrem Leben zu verbannen.

Finden Sie drei kleine Dinge, die Sie sofort ohne großen Aufwand ändern können - und setzen Sie sie in die Tat um. Überlegen Sie sich jeweils drei weitere Dinge, die Sie in dieser Woche und in diesem Monat tun können: Was können Sie tun, damit es ein bisschen besser wird? Welche Ideen haben Sie, generell etwas zu ändern? Was wären die ersten Schritte?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme - und viel Freude mit der gewonnenen Zeit.

