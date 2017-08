Miese Vorstellungsgespräche "Haben Sie eine Essstörung oder schmeckt es Ihnen einfach nur?"

Ich wurde von meinem potentiellen neuen Vorgesetzten zum Vorstellungsgespräch in ein teures Restaurant eingeladen. Für diese Position hätte ich sogar einen Gehaltsabschlag in Kauf genommen, weil ich sie so sehr wollte. Mitten im Gespräch unterbrach sich mein potentieller Chef und sagte: 'Das sieht gut aus, was Sie da bestellt haben', griff mit seiner Gabel auf meinen Teller und nahm ein Stück von meinem Essen zu sich. Ich wusste in dem Augenblick: Ich könnte nie und nimmer für so eine Person arbeiten - und habe einen besonders teuren Nachtisch bestellt.

(Erich B.)