Bewerbungsfotos von Frauen Bitte nicht lächeln!

(Jahrgang 1961) arbeitet als Porträtfotograf in Düsseldorf. Mit der Ausstellung "Kompetente Frauen im Bild" will er zeigen, wie Frauen auf Bewerbungs- und Businessfotos "der Niedlichkeitsfalle" entgehen können. Die Porträts werden ab dem 15. September in der IHK Düsseldorf beim 4. Frauen-Wirtschaftsforum gezeigt. Die Ausstellung wird online kontinuierlich erweitert. Eine Auswahl sehen Sie in unserer Fotostrecke und auf folgender Webseite: Ausstellung "Kompetente Frauen im Bild"

SPIEGEL ONLINE: Herr Vejnovic, was haben Sie gegen rosafarbenen Lipgloss?

Vejnovic: Bei Bewerbungs- und Businessfotos rate ich Frauen davon ab, weil sie damit zu niedlich aussehen, um ernstgenommen zu werden. Ich frage meine Kunden vor dem Shooting immer, wie sie auf den Bildern wirken wollen. Männer sagen in der Regel: cool und selbstbewusst. Frauen antworten: attraktiv und freundlich. Da liegt das Grundproblem.

SPIEGEL ONLINE: Was ist falsch daran, auf einem Foto attraktiv und freundlich aussehen zu wollen?

Vejnovic: Problematisch wird es, wenn das Bild nichts anderes ausstrahlt. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich möchte auch, dass die Menschen auf meinen Fotos sympathisch aussehen. Entscheidend ist die richtige Reihenfolge: erst die Kompetenz, dann die Sympathie. Ein Bewerbungsfoto muss zeigen: Ich kann das, ich bin richtig für diesen Job, ich nehme mich selbst ernst. Und außerdem bin ich auch noch nett.

SPIEGEL ONLINE: Und deshalb raten Sie Frauen vom Lächeln ab?

Vejnovic: Wir wachsen damit auf, dass ständig jemand "Cheese" ruft, deshalb fällt es vielen schwer, einfach so in eine Kamera zu schauen. Aber ohne Lächeln entstehen meist die stärkeren Fotos. Ich biete Modelshootings an, da kommen 14- bis 16-Jährige, die außer Lächeln-Fotos gar nichts kennen. Und selbst ihnen gefallen anschließend die ernsten Fotos besser. Solche Bilder sind einfach tiefsinniger.

SPIEGEL ONLINE: Einige Frauen sehen auf Ihren Bildern ziemlich griesgrämig aus.

Vejnovic: Das kann ich nicht nachvollziehen, und auch die Frauen selbst hatten nicht den Eindruck. Aber selbstverständlich ist das Geschmackssache. Von den vielen Rückmeldungen meiner Kundinnen weiß ich aber, dass es funktioniert. Sie haben die Jobs bekommen, die sie haben wollten und werden ernst genommen.

SPIEGEL ONLINE: Und wenn Frauen das nicht gelingt, sind sie selbst dran Schuld - weil sie zu hübsch sind?

Vejnovic: Weil sie sich falsch präsentieren. Und zwar nicht nur bei Bewerbungsfotos, sondern auch im Berufsleben. Wer sich wie ein süßes Mädchen anzieht und verhält, signalisiert: Ich bin gerade gut genug zum Kaffeekochen. Wer selbstbewusst im Business-Outfit auftritt, zeigt: Ich weiß mich den Gepflogenheiten anzupassen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn Sie in eine Disko wollen, müssen Sie sich ja auch entsprechend anziehen. Es gibt einfach Standards, die man erfüllen sollte.

SPIEGEL ONLINE: Die Dresscodes im Beruf sind von Männern erfunden worden.

Vejnovic: Ja, da haben Sie Recht. Aber bevor man das ganze System umkrempelt, macht es doch Sinn, erst mal im Kleinen anzufangen. Ich habe 20 Jahre als Modefotograf gearbeitet und das Klischee der süßen, naiven Frau mitgepflegt. Irgendwann war ich der belanglosen Bilder überdrüssig.

SPIEGEL ONLINE: Okay, also kein Lipgloss, nicht lächeln. Muss man für das perfekte Bewerbungsfoto Ihrer Meinung nach sonst noch etwas beachten?

Vejnovic: Mein Vorschlag: Ein Blazer mit schlichtem, hellem Top. Schmuck weglassen. Nichts tragen, was vom Gesicht ablenkt. Und dezentes Make-up.