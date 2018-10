Killerfragen im Bewerbungsgespräch Frag bloß nicht!

Zwar heißt es in der Rhetorik so schön: Wer fragt, der führt. Das stimmt auch. Doch ist es leider auch so, dass in jeder Frage immer auch ein Subtext mitschwingt, der zuweilen mehr über den Fragesteller verrät, als diesem lieb ist.

Man sagt zwar, es gäbe keine dummen Fragen. Es gibt sie aber doch. Tatsächlich lassen manche Rückfragen die Bewerber ziemlich dumm aussehen - und schrecklich unvorbereitet. Dazu gehören zum Beispiel Fragen, die der Interviewer sowieso nur auf eine Art beantworten kann: gar nicht.

"Ist das Betriebsklima gut?"

"Ist mein künftiger Chef nett?"

"Habe ich gute Aufstiegschancen?"

Nein, haben Sie nicht! Wer solche Fragen stellt, ist offensichtlich naiv oder hat überhaupt keine Ahnung, was er oder sie fragen soll.

Leider gibt es noch eine Reihe weiterer solcher Killerfragen. Zu den wohl schlechtesten denkbaren Gegenfragen im Bewerbungsgespräch gehört zum Beispiel diese (und alle artverwandten):

"Was macht Ihr Unternehmen genau?"

Warum ist das eine Killerfrage? Wer danach fragt, hat schlicht seine Hausaufgaben nicht gemacht. Inzwischen gibt es wohl kaum ein Unternehmen, das sich nicht auf einer eigenen Website im Internet vorstellt. Dort steht dann auch, was es macht, welche Marken und Produkte dazu gehören, welche Firmenphilosophie verfolgt wird. Wer sich ernsthaft für eine Karriere dort interessiert, sollte also VOR der Bewerbung wissen, was das Unternehmen macht.

"Bei meiner Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gelernt, dass Ihr Unternehmen DAS und DAS macht. Aber ich hätte dazu noch ein paar spezifische Fragen..."

"Was bezahlen Sie Mitarbeitern in dieser Position?"

Warum ist das eine Killerfrage? Natürlich ist es nicht falsch, sich über sein späteres Gehalt zu informieren. Aber die Frage offenbart eine falsche Perspektive: Sie sollten schon vorher wissen, was Sie wert sind und was man in dieser Branche und in dieser Position üblicherweise bezahlt. Entsprechend fragen Sie nicht nach einem Almosen oder danach, was der Arbeitgeber gnädigerweise bereit wäre, für Sie auszugeben.

Die bessere Alternative: Eleganter ist es daher, den Personaler selbst das Gespräch auf das Thema lenken zu lassen, und wenn er danach fragt, welches Gehalt Sie sich vorstellen, nennen Sie Ihre konkrete Zahl. Also zum Beispiel so:

"Aufgrund meiner Ausbildung, Fachkenntnisse und Erfahrungen halte ich ein Brutto-Jahresgehalt von 46.780 Euro für angemessen."

Doch auch scheinbar karriereorientierte Fragen können heikel sein:

"Wie schnell kann man bei Ihnen beruflich aufsteigen?"

Warum ist das eine Killerfrage? Es freut jeden Personaler, wenn Mitarbeiter engagiert sind, Ziele haben und beruflich etwas erreichen wollen. Besser als andersrum. Aber so direkt gefragt, wirkt die Frage weniger engagiert, sondern ganz schön pushy . Sie sagen im Subtext: Der Job, auf den ich mich hier gerade bewerbe interessiert mich eigentlich gar nicht, er ist für mich allenfalls eine Zwischenstation und Mittel zum Zweck. Und das wiederum könnte dem Personaler sagen, dass Sie entweder nach einer Weile schon frustriert sein werden oder auch genauso schnell wieder gehen, wenn es nicht so läuft, wie Sie das wollen.

"Wie sieht bei Ihnen die Mitarbeiterentwicklung aus? Bietet Ihr Unternehmen so etwas wie ein Mentorenprogramm oder Weiterbildungen an?"

Das signalisiert dem Personaler ebenfalls, dass Sie sich und Ihre Fähigkeiten entwickeln wollen, gleichzeitig aber für den aktuellen Job interessieren.

Kluge Fragen: Die sollten Sie stattdessen stellen

Bitte nicht falsch verstehen: Wenn Sie von Seiten der Interviewer und Personaler das Angebot bekommen, eigene Fragen zu stellen, dann sollten Sie das auch tun. Immer! Es ist eine großartige Chance für Sie, mehr über den Arbeitgeber zu erfahren. Und mit klugen Fragen können Sie zudem zusätzliche Pluspunkte sammeln.

Wenn Sie also Rückfragen stellen, fragen Sie idealerweise in diese Richtungen: