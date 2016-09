Bilder aus dem Bürofenster Arbeit, die neidisch macht

Egal wie grau und trostlos ein Büro aussieht - der Blick aus dem Fenster entschädigt oft für vieles, gerade an heißen Spätsommertagen. Wir wollten deshalb von Ihnen wissen, wer von seinem Schreibtisch die schönste Aussicht hat - ohne zu wissen, was wir damit auslösen.

SPIEGEL-ONLINE-Leser aus der ganzen Welt haben uns in den vergangenen Tagen so viele beeindruckende Fotos geschickt, dass wir nach der ersten noch eine zweite Bilderserie zusammengestellt haben. Dabei ist in der Redaktion das große Fernweh ausgebrochen: Denn die meisten Fotos sehen viel mehr nach Urlaub aus als nach Bürojob (siehe Fotostrecke oben).

Und weil es so schön war, finden Sie hier noch einmal die Foto-Einsendungen aus der ersten Runde: