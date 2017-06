SAP-Chef McDermott "Mein Unfall hat mein Leben besser gemacht"

SAP-Chef Bill McDermott geriet zuletzt vor allem wegen seines großzügigen Jahresgehalts in die Schlagzeilen: Die Einkünfte des Amerikaners in Diensten des Softwarekonzerns aus dem baden-württembergischen Walldorf hatten sich im vergangenen Jahr etwa verdreifacht und waren mit 14 Millionen Euro so hoch wie bei keinem anderen Chef eines Dax-Konzerns.

In einem Interview des US-Sender CNBC rückte nun ein anderes, sehr persönliches Thema des Managers in den Fokus: Sein Unfall vor zwei Jahren, bei dem er ein Auge verlor, und wie sich dieses Ereignis auf sein Leben ausgewirkt hat.

Glaubt man McDermott, dann war jener fatale Treppensturz im Jahr 2015 rückblickend beinahe ein Glücksfall. "Mein Unfall hat mein Leben besser gemacht", sagt McDermott im Gespräch mit CNBC. "Ich bin der lebende Beweis dafür, dass eine Vision nicht nur das ist, was man tatsächlich sieht. Mein Unfall hat mir so viel Kraft gegeben, so viel Entschlossenheit und so viel Leidenschaft."

McDermott war im Juli 2015 im Hause seines Bruders in den USA mitten in der Nacht mit einem Wasserglas in der Hand eine Treppe hinuntergestürzt und mit dem Gesicht in die Scherben gefallen. Eine bohrte sich in sein linkes Auge, er verlor vorübergehend das Bewusstsein.

"Ich kam mit Blaulicht ins Krankenhaus. Die Ärzte schafften es zwar in einer langen Operation, mein Auge zu retten. Später kam es aber zu einer Infektion und letztlich mussten sie das Auge entfernen", erzählte McDermott später.

"Diesen Kampf habe ich verloren, aber einen viel größeren gewonnen"

Gegenüber CNBC rekapitulierte er nun noch einmal die Ereignisse. Nachdem er wieder zu Bewusstsein gekommen sei, sei es ihm gelungen, auf die Straße zu gelangen und Hilfe zu rufen, und dass, obwohl er wegen des blutenden Auges kaum etwas sehen konnte. "Ich erinnere mich noch daran, dass ich alleine war, niemand konnte mich hören", sagt er. "Also musst Du einen Weg finden, hochzukommen, rauszukommen, damit klar zu kommen. Aber wissen Sie, wenn Sie eine Glasscherbe im Auge haben, ist es ziemlich schwierig, es zu retten. Ich verlor zwar diesen Kampf, aber einen viel größeren habe ich gewonnen."

Mehr als neun Stunden kämpften die Ärzte in einer ersten Operation um McDermotts Auge. Bis alles überstanden war, folgten weitere elf oder zwölf Eingriffe, so der Manager. Im Herbst 2015 nahm er die Arbeit bei SAP wieder auf.

Gegenüber CNBC schildert McDermott nun auch, wie ihm diese Erfahrung geholfen hat, in hektischen Situationen die Ruhe zu bewahren. "Ich glaube, ich bringe meine beste Leistung unter Druck", sagt er. "Wenn sich die Dinge für alle anderen beschleunigen und hektisch werden, nehme ich sie viel langsamer wahr. Ich sehe die Ereignisse dann in Zeitlupe. " So könne er chaotische Zustände besser durchblicken und geeignete Lösungen finden.