Heiratspläne mit Lebensgefährten Schüler protestieren gegen Ablehnung von homosexuellem Lehrer

Mit Hunderten Luftballons haben Schüler eines katholischen Gymnasiums in NRW einen Teppich in Regenbogenfarben gebildet. Damit setzten sie ein Zeichen für ihren homosexuellen Lehrer, der nicht an der Schule bleiben darf.