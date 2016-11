Brückentage 2017 So verlängern Sie ganz einfach Ihren Urlaub

2017 ist zwar nicht das top-arbeitnehmerfreundliche Feiertagsjahr, aber nach dem Weihnachts- und Silvesterschock aus 2016 (Sa., So., Mo. und Sa., So) bieten sich doch ein paar Wochenenden an, die sich mit geschickter Planung verlängern lassen.

Hier der Überblick:

Neujahr fällt zwar auf einen Sonntag. Arbeitnehmer zumindest in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt können sich aber kurz drauf trotzdem über ein langes Wochenende freuen: Heilige Drei Könige am 6. Januar fällt auf einen Freitag.

Weiter geht es mit Ostern, das 2017 spät liegt: Karfreitag fällt auf den 14. April, Ostermontag auf den 17. April. Wer vier Tage vor Ostern (10. bis 13. April) oder vier Tage nach Ostern (18. bis 21. April) Urlaub nimmt, hat im April zehn freie Tage am Stück. Und kombiniert man beides, sind sogar 16 Urlaubstage möglich.

Der Mai beginnt mit einem Feiertag, der uns ein langes Wochenende beschert: Der Tag der Arbeit (1. Mai) fällt auf einen Montag. Christi Himmelfahrt am 25. Mai wird mit einem Brückentag am Freitag, den 26. Mai, zum langen Wochenende. Wer länger urlauben möchte, dehnt die arbeitsfreie Zeit bis Pfingsten aus. Der Pfingstmontag fällt 2017 auf den 5. Juni. Wer also zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag sechs Urlaubstage investiert, hat zwölf Tage am Stück frei.

Fronleichnam folgt am 15. Juni und bietet zumindest Arbeitnehmern in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinlandpfalz und im Saarland die Gelegenheit, mit einem Brückentag am Freitag ein langes Wochenende zu nehmen. Arbeitnehmer in einigen sächsischen und thüringischen Gemeinden dürfen sich ebenfalls über diesen Feiertag freuen.

Wer in Bayern oder im Saarland wohnt und arbeitet, kann sich schon im August auf den nächsten Feiertag freuen: Mariä Himmelfahrt am 15. August fällt auf einen Dienstag. Mit einem Brückentag am 14. August wird ein langes Sommerwochenende draus. Alle anderen müssen sich bis zum Herbst gedulden.

Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt 2017 auf einen Dienstag. Steilvorlage für ein langes Wochenende, um in den Herbst zu starten. Ende Oktober gibt es gleich die nächste Gelegenheit für ein langes Wochenende: Der Reformationstag am 31. Oktober ist 2017 ein bundesweiter Feiertag. Anlass ist der 500. Jahrestag von Martin Luthers Thesenanschlag im Jahr 1517, mit dem die Reformation begann. Normalerweise ist dieser Tag nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein gesetzlicher Feiertag. 2017 dürfen sich alle Arbeitnehmer in Deutschland über diesen Feiertag freuen - leider aber nur einmalig. Der Reformationstag fällt auf einen Dienstag. Wer länger ausruhen möchte, nimmt sich die ganze Woche frei und urlaubt so neun Tage am Stück.

Menschen in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich noch mehr über den zusätzlichen Feiertag 2017 freuen. Denn Allerheiligen am 1. November, also einen Tag später, fällt auf einen Mittwoch. Ein Urlaubstag am 30. Oktober und zwei Urlaubstage nach Allerheiligen verschaffen in Kombination mit dem Reformationstag eine Auszeit von neun Tagen.

Der Buß- und Bettag am 22. November fällt auf einen Mittwoch. Darüber können sich allerdings nur Menschen in Sachsen freuen. Wer dort zwei Urlaubstage investiert, verschafft sich eine Auszeit von fünf Tagen.

Arbeitnehmer in allen anderen Bundesländern müssen bis Weihnachten auf die nächsten freien Tage warten. Die fallen 2017 allerdings deutlich besser aus als dieses Jahr: Der 1. Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember fällt auf einen Montag, der 2. Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember dann logischerweise auf einen Dienstag. Ohne zusätzliche Urlaubstage haben die meisten Menschen vier Tage frei. Wer zwischen den Jahren Urlaub nimmt, kann sich über zehn Tage Urlaub freuen. Denn Neujahr 2018 fällt auf einen Montag.