Royale Stellenanzeige Die Queen sucht einen neuen Butler

Für Profis in Sachen Höflichkeit und Gastfreundschaft ist eine Stelle in London frei geworden: Die britische Königsfamilie ist auf der Suche nach einem neuen Butler. Wessen Bewerbung erfolgreich ist, darf den Royals so nah sein wie kaum jemand: Der Buckingham-Palast wird nicht nur der Arbeitsplatz des Newbies, sondern auch das neue Zuhause.

Ob es für Aspiranten notwendig ist, in feinster Kavaliersmanier Tee und Scones servieren zu können oder stets zuvorkommend den Regenschirm über die königlichen Häupter zu halten? Wohl nicht - laut Stellenanzeige. Das Königshaus suche einen Auszubildenden für die Position.

Auch wenn höchste Standards erwartet werden, dürfen diese demnach gerne erst noch gelernt werden. Vorkenntnisse würden nicht zwingend erwartet - wichtiger sei eine "proaktive Herangehensweise und der Wille, sich neuen Herausforderungen zu stellen."

Mögliche Kandidaten sollten eine "höfliche, freundliche und zugängliche Arbeitsweise" mitbringen.

Als Butler wird einem zudem das Privileg zuteil, nicht nur im Palast zu arbeiten, sondern begleitet die Queen und ihre Familie auch in andere royalen Residenzen, wie zum Beispiel ins Balmoral Castle.

Zu den Aufgaben gehört nicht nur das Ausrichten offizieller Mittagessen und Empfänge, sondern auch von Staatsakten - immer das Wohl der hochkarätigen Gäste im Blick.

Jedoch ist die Bezahlung nicht sehr königlich. Rund 20.000 Pfund (knapp 23.000 Euro) verdient der Neuanwärter pro Jahr - dafür sorgt der Arbeitgeber für die Verpflegung.

Bis zum Bewerbungsschluss ist es nicht mehr lange hin: Interessenten können sich noch bis zum 17. Februar 2019 auf der Website der Royals registrieren.