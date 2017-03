Arbeitsplätze im Vergleich In welchem Büro würden Sie gern arbeiten?

Ein Tisch, ein PC, eine Halogenlampe und ein Drehstuhl - fertig ist der Arbeitsplatz. Aber kann man da vernünftig arbeiten? Forscher haben herausgefunden, dass Menschen in Räumen mit Dämmerlicht und abstrakten, bunten Bildern an den Wänden am kreativsten sind. Aber nicht jeder ist unter denselben Bedingungen produktiv. Mancher braucht absolute Ruhe zum Arbeiten, andere beflügelt eine Kaffeehaus-Atmosphäre.

Und wie ist es bei Ihnen? In welchem Büro würden Sie gern arbeiten?

Wir haben Fotos von Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt gesammelt - mit und ohne Kuschelecken, Rutschen und Schaukeln. Und Sie haben jetzt die Wahl!

Und so geht's: Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Büro, das Ihnen besser gefällt. Das andere Motiv verschwindet, ein neues erscheint - wieder können Sie das Ihrer Meinung nach schönere Büro anklicken. Am Ende bleibt Ihr Sieger-Arbeitsplatz übrig.