Bundesarbeitsgericht Daten aus Spähsoftware sind kein Kündigungsgrund

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat entschieden, dass Erkenntnisse aus Überwachungssoftwares nicht für eine Kündigung genutzt werden dürfen. Zudem sei der Einsatz von Keyloggern unzulässig, wenn kein konkreter Verdacht gegen einen Angestellten vorliegt (Aktenzeichen 2 AZR 681/16). Die Software prüft die Tastatureingaben und macht regelmäßig Fotos von den Computer-Bildschirmen.

In dem verhandelten Fall hatte ein Webentwickler aus Nordrhein-Westfalen 2015 seine Arbeitszeit teilweise genutzt, um private Dinge zu erledigen. Seine Vorgesetzte entdeckte das Fehlverhalten, nachdem sie einen Keylogger installiert hatte, mit dem sie seinen Computer ausspähen konnte. Zuvor hatte die Chefin den Angestellten mitgeteilt, dass die Nutzung ihrer Systeme mitgeloggt und die Internetaktivitäten kontrolliert würden.

Anfang Mai, wenige Tage nach der Installation des Programms, bekam der Angestellte die Kündigung. Der Mann räumte ein, innerhalb von vier Monaten drei Stunden mit der Programmierung eines Computerspiels verbracht zu haben - oft in den Pausen. Zudem habe er täglich etwa zehn Minuten genutzt, um etwas für die Firma seines Vaters zu erledigen. Eine Pflichtverletzung wies er dennoch zurück. Die Datenerhebung mit dem Tastaturspion sei unzulässig gewesen. Der Angestellte klagte gegen die Kündigung.

Sowohl das Arbeitsgericht in Herne als auch das Landesarbeitsgericht in Hamm erklärten die Kündigung als unzulässig, auch wenn eine Pflichtverletzung des Angestellten nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Richter werteten die Installation des Keyloggers als so starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, dass die gewonnenen Daten nicht als Beweismittel dienen könnten und verhängten ein Verwertungsverbot. Der Arbeitgeber hätte stattdessen eine offene Kontrolle vornehmen und eine Abmahnung erteilen können.

Dieser Einschätzung folgte nun auch das Bundesarbeitsgericht. Die Beklagte habe durch des Einsatz der Software das Recht des Klägers auf informationelle Selbstbestimmung verletzt, so die Richter.

Das Urteil gilt als Grundsatzentscheidung zur digitalen Überwachung. Demnach ist ein solcher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte nicht zulässig und die daraus gewonnenen Daten dürfen nicht in einem Kündigungsverfahren verwertet werden. Zuvor hatte das Gericht bereits den Einsatz von Videoanlagen zur Mitarbeiterüberwachung geregelt. Demnach dürfen Kameras nur zeitlich begrenzt und aus einem bestimmten Anlass installiert werden.