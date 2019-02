Bundesarbeitsgericht Kündigung von katholischem Chefarzt nach Wiederheirat unwirksam

Die Kündigung eines Chefarztes durch ein katholisches Krankenhaus wegen seiner Wiederheirat nach Scheidung ist unwirksam. Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschieden. Der katholische Arzt sei gegenüber nicht katholischen Kollegen unzulässig benachteiligt worden, hieß es zur Begründung.

In dem Fall geht es um einen Chefarzt am katholischen St. Vinzenz-Krankenhaus in Düsseldorf. Ihm war 2009 gekündigt worden, weil ihm die Kirche einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß vorwarf: Der Mann hatte nach der Scheidung von seiner ersten Frau ein zweites Mal standesamtlich geheiratet.

Nach dem Glaubensverständnis und der Rechtsordnung der katholischen Kirche gilt eine Wiederheirat als ungültige Ehe. Laut Arbeitsvertrag war er verpflichtet, die Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre zu beachten. Der Chefarzt wollte die Kündigung jedoch nicht hinnehmen - und klagte sich bis in die höchsten Instanzen.

Das BAG entschied nun: Die Kündigung des Chefarztes sei nicht durch Gründe im Verhalten oder in der Person des Klägers sozial gerechtfertigt. Mit seiner erneuten Heirat verletzte dieser "weder eine wirksam vereinbarte Loyalitätspflicht noch eine berechtigte Loyalitätserwartung" der Kirche, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

Ein katholisches Krankenhaus dürfe seine leitenden Mitarbeiter nur dann nach ihrer Religionszugehörigkeit unterschiedlich behandeln, wenn dies für ihre Tätigkeit "eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung" darstelle. Der Hintergrund: Der Arbeitgeber hatte bei leitenden Angestellten, die anderen Kirchen angehören oder konfessionslos sind, eine zweite Ehe geduldet.

Kirchen beschäftigen rund 1,4 Millionen Menschen

Der Fall ist von grundsätzlicher Bedeutung, weil er die Sonderrechte der Kirchen als Arbeitgeber von etwa 1,4 Millionen Menschen in Deutschland betrifft. Ihre Sonderrolle resultiert aus dem Grundgesetz, das den Kirchen ein Selbstbestimmungsrecht bei ihren Angelegenheiten garantiert, also eine gewisse Autonomie.

Der Bonner Arbeitsrecht-Professor Gregor Thüsing spricht von einem kirchlichen Freiraum, den das Bundesarbeitsgericht nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) von September 2018 ausbalancieren müsse. Der Fall des Arztes beschäftigt die Gerichte seit zehn Jahren:

2009 gewann der Mediziner vor dem Arbeits- und Landesarbeitsgericht in Nordrhein-Westfalen seine Kündigungsschutzklage. Er berief sich wie die katholische Kirche auf die Verfassung, allerdings auf den besonderen Schutz von Ehe und Familie.

2011 wies das Bundesarbeitsgericht die Revision des kirchlichen Arbeitgebers gegen die erfolglose Kündigung des Mannes zurück. Die Kirche rief das Bundesverfassungsgericht an.

2014 stärkte das Bundesverfassungsgericht den Sonderstatus der Kirchen und schickte den Fall an die Bundesarbeitsrichter in Erfurt zurück.

2016 wandten sich das BAG an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Der sollte beurteilen, ob es europäisches Recht zulässt, dass ein kirchlicher Arbeitgeber unterschiedliche Loyalitätsanforderungen an seine Mitarbeiter stellt.

Die Richter entschieden: Die Kündigung des Mannes könnte eine "verbotene Diskriminierung wegen der Religion darstellen". In ihrer Entscheidung heißt es: Die Akzeptanz des von der katholischen Kirche befürworteten Eheverständnisses scheine für die Tätigkeit des Mediziners keine "wesentliche Anforderung der beruflichen Tätigkeit zu sein". Schließlich seinen ähnliche Stellen auch Ärzten anvertraut worden, "die nicht katholischer Konfession sind".

Es ist der zweite Fall zum kirchlichen Arbeitsrecht innerhalb weniger Monate, der von der höchsten deutschen Arbeitsgerichtsinstanz entschieden wird. Für Aufsehen sorgte das BAG im Oktober 2018, als es den Sonderstatus der Kirchen in einem Fall aus Berlin enger fasste als bisher. Danach dürfen Kirchen bei Stellenausschreibungen von Bewerbern nicht mehr pauschal eine Religionszugehörigkeit verlangen, sondern nur, wenn das für die konkrete Tätigkeit objektiv geboten ist.