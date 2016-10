BGH-Urteil Kommunen können wegen fehlender Kita-Plätze haftbar gemacht werden

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat heute entschieden, dass Eltern wegen eines fehlenden Krippenplatzes für ihre Kleinkinder grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz haben. Seit 2008 gibt es das Kinderförderungsgesetz, auf das sich die Klägerinnen, drei Mütter aus Leipzig berufen. Mit diesem Gesetz ist ein Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder zwischen dem ersten und dritten Geburtstag verbrieft. Ob damit im Ernstfall auch ein Schadenersatzanspruch entsteht, war vor dem BGH-Urteil nicht klar..

In den Ausgangsverfahren hatten die drei Mütter gegenüber der Stadt Leipzig einen Verdienstausfall in Höhe von insgesamt rund 15.100 Euro geltend gemacht: Wegen fehlender Krippenplätze hätten sie erst später als nach Ablauf der Elternzeit wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können.

Zunächst war ihnen diese Summe tatsächlich zugesprochen worden, doch die Kommune ging in die nächste Instanz, das Oberlandesgericht in Dresden. Die Richter dort erkannten zwar an, dass die Gemeinde ihre Amtspflicht verletzt hatte: Sie hätte für die Kinder geeignete Betreuungsplätze bereitstellen müssen.

Trotzdem wiesen sie im vergangenen Jahr die Klage ab. Denn aus der Amtspflichtverletzung ergibt sich nicht automatisch, dass die Eltern einen Schadenersatzanspruch haben. Der Sinn des Kindesförderungsgesetz sei, direkt das Wohl der Kinder zu verbessern, nicht aber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Eltern, was man juristisch wohl eher als indirekten Nutzen für die Kinder auslegen kann.

In der Urteilsbegründung hieß es: "Die erwerbstätigen sorgeberechtigten Eltern sind nicht geschützte Dritte", der Verdienstausfall der Eltern sei "nicht vom Schutzzweck der Norm umfasst". Das Gesetz ziele auf die frühe Förderung des Kindes, nicht die Berufstätigkeit der Eltern.

Damit wollten sich die Eltern nicht zufrieden geben und zogen vor den BGH. Der musste also nun entscheiden, ob das Kinderförderungsgesetz von 2008 nicht vielleicht doch solch einen Schadenersatzanspruch abdeckt.

Bereits bei der Verhandlung am Vormittag hatten die BGH-Richter erkennen lassen, dass sie im Sinne der Eltern urteilen könnten. Auch sie argumentierten mit dem Zweck des Gesetzes: Der Gesetzgeber habe an vielen Stellen klargemacht, dass es bei dem Gesetz auch um die bessere Vereinbarkeit von Job und Familie gehe.

Für die Klägerinnen ist der Fall damit nicht abgeschlossen: Schadenersatz bekommen sie nur, wenn nachgewiesen ist, dass die Stadt Leipzig den Mangel an Kita-Plätzen tatsächlich mitverschuldet hat. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob der Bedarf auf Grundlage einer vertretbaren Prognose berechnet wurde. Das OLG Dresden müsste also voraussichtlich noch einmal verhandeln.