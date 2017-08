Bundesverfassungsgericht Richter bestätigen Pflichtbeiträge in Industrie- und Handelskammern

Zwei Unternehmen sind mit Verfassungsbeschwerden gegen die Pflichtmitgliedschaft in den Industrie- und Handelskammern gescheitert. Sie wehrten sich in Karlsruhe erfolglos dagegen, die damit verbundenen Beiträge zu zahlen. Die Beitragspflicht sei nicht zu beanstanden, heißt es in dem an diesem Mittwoch veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (Aktenzeichen 1 BvR 2222/12 u.a.).

Damit folgen die Richter der Linie früherer Entscheidungen, zuletzt von 2001. Nach knapp 16 Jahren haben sie die Organisation in den Kammern einer neuen, umfangreichen Prüfung unterzogen. Erstmals ging es dabei auch um die demokratische Legitimation. So untersuchten die Richter die internen Strukturen und das Wahlverfahren.

Derzeit gibt es in Deutschland 79 Industrie- und Handelskammern, die als öffentlich-rechtliche Körperschaften organisiert sind. Wer ein Gewerbe betreibt, wird automatisch Mitglied der regional zuständigen Kammer. Der jährliche Mitgliedsbeitrag liegt laut dem Gericht im Durchschnitt bei 190 Euro und ist in den vergangenen Jahren gesunken.

Geklagt hatten ein Reiseveranstalter aus Kassel und eine Firma aus Memmingen, die Sonderaufbauten für Nutzfahrzeuge vertreibt. Nach ihrer Auffassung sind die regionalen Kammern angesichts der europäischen Einigung, globaler Märkte und weltweiter Krisen nicht mehr in der Lage, Unternehmensinteressen angemessen zu vertreten.

Die Zwangsbeiträge und die Strukturen in deutschen Handelskammern sind seit Längerem umstritten. Erst im Februar hatte es eine Umwälzung in der Hamburger Handelskammer gegeben. Das neue Plenum hatte sich ebenfalls für eine Abschaffung der Zwangsbeiträge ausgesprochen und kündigte an, die Arbeit der Hamburger Handelskammer transparenter und möglichst politisch neutral zu gestalten.

Die Verfassungsrichter argumentieren in ihrem aktuellen Beschluss, die Pflichtmitgliedschaft greife zwar in die grundgesetzlich geschützte allgemeine Handlungsfreiheit ein. Das sei aber gerechtfertigt, wenn damit "die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, ein Gesamtinteresse zu ermitteln, das tatsächlich alle Betriebe und Unternehmen berücksichtigt". Das setze voraus, dass abweichende Interessen oder grundlegende Interessenkonflikte nicht unterschlagen werden. Die Wahl zur Vollversammlung sei dafür geeignet.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) begrüßte die Entscheidung. Das Verfassungsgericht sichere "dauerhaft die Möglichkeit, dass sich Unternehmen regional, bundesweit und europäisch in allen Fragen der Wirtschaft angemessen einbringen können", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.