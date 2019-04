Kritik vom Betriebsrat Bundeswehr nutzt Stellenabbau bei Ford für Jobwerbung

"Job Fort? Mach, was wirklich zählt": Die Bundeswehr knüpft mit einer Werbung an den Stellenabbau beim Autobauer Ford an. Der Betriebsrat findet das geschmacklos. Was sagt das Verteidigungsministerium?