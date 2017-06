Selbsttest Wie groß ist Ihr Burn-out-Risiko?

+++ Für Eilige geht es hier direkt zum Quiz +++



Ein Kollege bittet Sie häufig um Hilfe bei Dingen, die er sich eigentlich selbst aneignen könnte. Dabei haben Sie schon ohne seine Bitten gut zu tun. Was machen Sie?

In dem folgenden Test präsentieren wir Ihnen acht Situationen am Arbeitsplatz. Dazu werden Ihnen jeweils vier verschiedene Reaktionsmöglichkeiten vorgeschlagen. Wählen Sie, wie Sie am ehesten reagieren würden.

Am Schluss erfahren Sie, wie groß Ihr Risiko ist, sich von anderen ausnutzen zu lassen. Die Punkteskala reicht von -8 bis 8. Hinweis: Natürlich ersetzt ein solcher Test nicht den Gang zum Arzt beziehungsweise eine fundierte Diagnose.

