Tipps für Aufsteiger Stellen Sie sich doch mal dumm

Sich dumm stellen? Auf der Arbeit? Das klingt nach Harakiri oder im besten Fall nach einem baldigen unbefristeten und unbezahlten Urlaub - also einer Kündigung wegen Unfähigkeit. Wer sich permanent blöd anstellt oder gar mit Absicht Fehler macht, begeht tatsächlich beruflichen Suizid. Allerdings gibt es in jedem Job Situationen, in denen es sich lohnen kann, sich strategisch und ganz gezielt dumm zu stellen.

Das kostet zunächst einmal Überwindung. Schließlich sind wir es gewohnt, uns im Büro von der Schokoladenseite zu präsentieren, Selbstmarketing zu betreiben und dabei möglichst kompetent und clever auszusehen. Aber wer allzu smart auftritt, schürt zuweilen Renitenz. Es ist leider so, dass sich manche Menschen automatisch klein und provoziert fühlen, wenn jemand in ihrer Nähe weilt, der klüger und besser ist als der Durchschnitt (und sie selbst).

Deshalb ist es manchmal clever, die eigene Cleverness zu verbergen - speziell dann, wenn Eitelkeiten, Egos und Narzissmus ins Spiel kommen. Hier ein paar Situationen, in denen Sie davon profitieren können, wenn Sie sich ein bisschen dumm stellen:

Sie sehen Verbesserungsmöglichkeiten

Einige Abläufe im Unternehmen sind Ihrer Meinung nach nicht optimal gelöst, und Sie sehen die Chance, diese zu verbessern? Statt die Kollegen oder den Chef zu belehren und den Besserwisser raushängen zu lassen, stellen Sie lieber clevere Fragen - nach den Hintergründen, warum die Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden, ob alle mit dem Ergebnis zufrieden sind. Hören Sie sich die Erklärungen an und bringen Sie subtil Vorschläge durch weitere Fragen ein ("Warum ist das eigentlich nicht so?"). Dieses Vorgehen ist besonders erfolgversprechend, wenn ein Vorgesetzter kein offenes Ohr für fremde Innovationen hat oder das Not-invented-here-Syndrom im Unternehmen grassiert ("Die Idee kann nicht gut sein, denn sie war nicht von mir").

Sie wollen nicht am Klatsch teilnehmen

Lästerei gibt es leider an jedem Arbeitsplatz. Wer sich daran beteiligt, tut jedoch selten Gutes für seine Karriere, sondern erarbeitet sich höchstens einen schlechten Ruf. Dumm stellen ist eine der besten Methoden, um nervige Klatsch-Kollegen loszuwerden. Ein einfaches: "Nein, keine Ahnung, davon habe ich nichts mitbekommen" reicht meist schon, um den Tratsch zu beenden. Wiederholen Sie den Satz ein paar Mal und Sie sind schon bald sicher vor neuen Anfragen.

Sie sind vollkommen anderer Meinung

Wohl jeder kennt das Gefühl: Man sitzt im Meeting und ein Kollege oder sogar der Chef selbst macht einen Vorschlag, der einem vollkommen absurd und dumm erscheint. Leider bringen Sie Ehrlichkeit und ein "Das ist doch totaler Schwachsinn" in solchen Fällen nie beruflich weiter - es sei denn, Sie zählen neue Arbeitgeber dazu. Klüger ist es, naiv nachzufragen: "Das ist ein interessanter Vorschlag. Ich glaube, ich habe das aber noch nicht ganz verstanden. Können Sie mir das bitte noch mal kurz erklären?" Oft werden auch anderen beim zweiten Mal die Schwachstellen bewusst und sie haken ebenfalls nach. In jedem Fall sind die Erfolgschancen so höher als bei einer offenen Konfrontation.

Sie haben es mit einem schwierigen Kunden zu tun

Ein neuer Kunde hat den Ruf, ein Dauernörgler zu sein, der nie zufrieden ist? Mit dem Gedanken im Hinterkopf wird es Ihnen schwer fallen, den Kunden tatsächlich zu überzeugen. Unbewusst gehen Sie ohnehin davon aus, dass es nicht klappt. Verdrängen Sie diese Gedanken und verhalten Sie sich, als hätten Sie bisher noch nie etwas von ihm gehört. So agieren Sie unvoreingenommen und können Ihr Bestes geben.