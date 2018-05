Mund auf, Zähne zusammen, Mundwinkel nach oben: So sieht das perfekte Lächeln aus. Zumindest, wenn es nach chinesischen Lächeln-Trainern geht. Sie unterrichteten am Montag Krankenschwestern des Dritten Krankenhauses der nordostchinesischen Stadt Handan für den chinesischen "Welttag des Lächelns" am 8. Mai - mit Essstäbchen als Hilfsmittel.

Beim Lächeln mit einem Stäbchen zwischen den Zählen sollen Gesichtsmuskeln trainiert werden, die für ein vermeintlich perfektes Lachen wichtig sind. Die Übung ist in der Volksrepublik weit verbreitet und gehört auch zur Ausbildung von Zug- oder Flugbegleitern, Polizisten oder Touristenführern. Die Krankenschwestern in Handan gelten offenbar als besonders fotogene Schülerinnen. Sie wurden schon im vergangenen Jahr bei der Übung fotografiert: