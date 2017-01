Erfolgreiche Frauen: Deutschlands beste Unternehmerinnen

Innovation entsteht in Unternehmen dann, wenn auch Frauen das Sagen haben. Denn Frauen sind der Motor der Veränderung, schreibt das manager magazin in seiner Januar-Ausgabe. Das Heft bezieht sich auf eine Studie der Boston Consulting Group und der TU München. Aus ihr geht hervor, dass mindestens 15 bis 20 Prozent der Führungspositionen in einem Unternehmen weiblich besetzt sein müssen, um einen Erneuerungseffekt zu erzielen.

In gar nicht mehr so wenigen Unternehmen sitzen inzwischen Frauen gleich ganz oben an der Spitze. Manche von ihnen haben ihr Berufsleben in ganz anderen Branchen begonnen, als Erzieherin, Redakteurin oder Hotelfachfrau.

Eine hochkarätig besetzte Jury hat sich für das manager magazin unter Deutschlands erfolgreichsten Wirtschaftsfrauen auch die Unternehmerinnen näher angeschaut. Hier ist ihre Auswahl der einflussreichsten elf.