In Deutschlands Kitas herrscht Personalnot. Das ergab eine repräsentative Befragung unter mehr als 2600 Kitaleiterinnen und -leitern, deren Ergebnisse der Verband für Bildung und Erziehung (VBE) am Mittwoch in einer Studie vorgestellt hat. Knapp 90 Prozent der befragten Kitas gaben an, in den letzten zwölf Monaten mit zu wenig Personal gearbeitet zu haben.

Von Wissenschaftlern gebe es die Empfehlung, dass mindestens eine Fachkraft für drei unter dreijährige Kinder (U3) da sein sollte, sagte VBE-Chef Udo Beckmann. Bei über Dreijährigen (Ü3) liege der statistische Betreuungsschlüssel bei 1:7,5. Dies sei aber in der Praxis die absolute Ausnahme.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass rund 95 Prozent der Kitas eine Fachkräfte-Kind-Relation im U3-Bereich habe, die unterhalb der wissenschaftlichen Empfehlung liege. Im Ü-3-Bereich ist bei rund 79 Prozent der Einrichtungen eine Fachkraft für mehr als acht Kinder zuständig. Die einst weltweit vorbildlichen deutschen Kindergärten würden "zunehmend bessere Verwahranstalten, die ihrem Bildungsauftrag trotz aller Anstrengungen nicht gerecht werden können", so Beckmann.

Viele der betroffenen Einrichtungen mussten wegen das Fachkräftemangels Angebote für die Kinder vorübergehend reduzieren: In 86 Prozent der Fälle fanden zum Beispiel weniger Ausflüge statt. Knapp 20 Prozent der Kitas gaben an, die Gruppen vorübergehend zu vergrößern. In einigen Fällen (10,8 Prozent) mussten Gruppen zeitweise geschlossen und Öffnungszeiten angepasst werden (16,2 Prozent).

Stellen bleiben länger unbesetzt

Etwa 70 Prozent der Kitaleitungen brauchen wegen des leergefegten Arbeitsmarkts mindestens drei Monate zur Nachbesetzung offener Stellen. In Großstädten benötigen 40 Prozent der Befragten im Schnitt sogar länger als fünf Monate.

Die meisten Kita-Leiter litten zudem unter mangelnder Wertschätzung und schlechter Bezahlung ihrer Arbeit sowie unter zunehmender Bürokratie. Fast 77 Prozent der Befragten sehen sich noch mit dem Vorurteil konfrontiert: "Wir spielen, basteln und betreuen die Kinder nur." Das sind etwas mehr als ein Jahr zuvor. Die Ergebnisse der zum fünften Mal durchgeführten Umfrage zeigten bislang "keine spürbaren Verbesserungen in der täglichen Arbeitssituation", heißt es im Fazit der Studie.

Auch die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte vor kurzem einen strukturellen Personalmangel bei Erzieherinnen und Erziehern festgestellt (Einzelheiten dazu finden Sie hier). Das Bundesfamilienministerium will die Länder von Sommer 2019 bis 2022 mit rund drei Millionen Euro unterstützen, um mehr Kita-Fachkräfte zu gewinnen.