Gender-Pay-Gap Frauen verdienen nach wie vor ein Fünftel weniger als Männer

Während Männer im vergangenen Jahr auf einen Stundenlohn von durchschnittlich 21 Euro brutto kamen, waren es bei Frauen 16,59 Euro - und damit 21 Prozent weniger. Somit war die Einkommenslücke nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts genauso groß wie ein Jahr zuvor.

Große Unterschiede beim unbereinigten Gender-Pay-Gap gibt es nach wie vor zwischen Ost und West: Während der Verdienstunterschied im früheren Bundesgebiet bei 22 Prozent liegt, ist er in den ostdeutschen Ländern mit sieben Prozent deutlich niedriger. Im Westen ging der Wert 2017 gegenüber dem Vorjahr leicht um einen Prozentpunkt zurück, im Osten blieb er unverändert.

Rund drei Viertel dieses Verdienstunterschiedes lassen sich den Statistikern zufolge durch unterschiedliche Branchen und Berufe erklären, in denen Frauen und Männer arbeiten. Zudem sind Frauen häufiger als Männer in schlechter bezahlten Teilzeitjobs tätig und seltener in Führungspositionen.

Werden Frauen und Männer mit vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit verglichen, ist der Lohnunterschied kleiner. Dieser bereinigte Gender-Pay-Gap wird allerdings nur alle vier Jahre erhoben. Im Jahr 2014 lag diese Lücke bei sechs Prozent. Die Statistiker gehen jedoch davon aus, dass sich die Faktoren, die die tatsächliche Einkommenslücke beeinflussen, seither kaum verändert haben.

Daten zu Erwerbspausen etwa für die Kindererziehung lagen dem Statistischen Bundesamt nicht vor. Deshalb sei der ermittelte Wert von sechs Prozent eine Obergrenze. Er wäre geringer ausgefallen, wenn weitere Informationen über lohnrelevante Einflussfaktoren zur Verfügung gestanden hätten.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte eine bessere Bezahlung in frauendominierten Berufen. Die neue Bundesregierung müsse schnell für mehr Gleichstellung sorgen, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, sagte DGB-Vize Elke Hannack. Dazu zählten das geplante Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit und die angekündigten Verbesserungen von Arbeitsbedingungen und Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege.