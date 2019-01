DGB-Umfrage Knapp die Hälfte der Beschäftigten hat Angst vor ihren Vorgesetzten

Wenn Angestellte Probleme mit Kollegen, Vorgesetzten oder im Betrieb haben, trauen sich viele nicht, diese offen zur Sprache zu bringen. Knapp die Hälfte aller Mitarbeiter (44 Prozent) hat Angst davor, Schwierigkeiten bei den Chefs oder der Geschäftsführung anzusprechen. Das ergab eine Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), die dem SPIEGEL exklusiv vorliegt.

Bei Mitarbeitern, die 55 Jahre und älter sind, liegt der Anteil derjenigen, die Angst haben, sogar bei 52 Prozent. Bei jüngeren Beschäftigen nimmt knapp jeder Dritte (30 Prozent) ein angstbesetztes Betriebsklima wahr.

DGB-Umfrage zum Betriebsklima Von wem stammt die Umfrage? Die Umfrage zum Betriebsklima beruht auf den Daten der bundesweit repräsentativen Beschäftigtenbefragung zum Index Gute Arbeit des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Damit werden Arbeitnehmer nach der Qualität ihrer Arbeitsbedingungen befragt. Gegenstand der Interviews sind die Belastungs- und Einkommenssituation sowie die Ressourcenausstattung auf der Arbeit. Wie wurden die Daten erhoben? Die jährliche telefonische Erhebung beruht auf einer repräsentativen Zufallsstichprobe abhängig Beschäftigter mit einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden und mehr. Wie wurden die Daten ausgewertet? Für die Auswertung wurden die Antworten auf drei Fragen zum Betriebsklima aus dem Jahr 2018 analysiert. Die verwendete Stichprobe umfasst eine Fallzahl von 8.011 befragten abhängig Beschäftigten (ohne Auszubildende) aus allen Branchen, Einkommens- und Altersgruppen, Regionen, Betriebsgrößen und Beschäftigungsverhältnissen, gewerkschaftlich Organisierte wie Nicht-Mitglieder.

Auch die Größe eines Unternehmens spielt hierbei eine Rolle. Kleinbetriebe mit weniger als 20 Beschäftigten werden hinsichtlich des Betriebsklimas etwas positiver bewertet als mittlere und größere Unternehmen. Allerdings hat auch hier rund jeder Dritte (34 Prozent) Angst davor, seine Meinung offen zu sagen.

Wenn Beschäftigte sich nicht trauen, Probleme anzusprechen, dann denken sie eher darüber nach, ihren Arbeitgeber zu wechseln. Etwa jeder Zehnte überlegt in so einem Fall, das Unternehmen zu verlassen.

Zu wenig Wertschätzung

Die DGB-Umfrage ergab auch, dass jeder Dritte Beschäftigte (32 Prozent) das Gefühl hat, zu wenig vom Chef wertgeschätzt zu werden. Je anspruchsvoller indes die ausgeübte Tätigkeit ist, desto häufiger berichten Beschäftigte davon, von ihren Vorgesetzten wertgeschätzt zu werden. Bei Mitarbeitern, die hochkomplexe Tätigkeiten ausführen, liegt der Anteil bei 77 Prozent, bei Beschäftigen, die Hilfstätigkeiten ausüben, beträgt er 56 Prozent.

Kollegen unterstützen sich untereinander laut der Umfrage allerdings oft: 85 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen ihre Kollegen in hohem Maße helfen. In den Unternehmen, in denen Kollegialität gefördert wird, berichten 94 Prozent der Befragten von Hilfen durch Kollegen. Dort, es diese Förderung nicht gibt, sind es nur 70 Prozent.