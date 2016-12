Dienstmails zu Hause Sie haben Post - immer und jederzeit

Bürotür zu, Arbeit erledigt, der Feiertag kann kommen? Von wegen: Die meisten Unternehmen in Deutschland ermöglichen ihren Mitarbeitern den Zugang zu dienstlichen Daten auch von außerhalb des Betriebs. Das zeigt eine Erhebung des Statistischen Bundesamts, auf die die Bundesagentur für Arbeit hinweist.

Demnach statten drei von fünf Betrieben (61 Prozent) ihre Mitarbeiter mit einem mobilen Zugang ins Firmennetzwerk aus. An erster Stelle steht dabei das elektronische Postfach: In 80 Prozent dieser Firmen können die Mitarbeiter Dienst-E-Mails von außen abrufen. Knapp die Hälfte (44 Prozent) der Unternehmen ermöglicht den Beschäftigten, Firmendokumente unterwegs zu bearbeiten. Und etwas mehr als ein Drittel (36 Prozent) lässt Mitarbeiter an anderen Orten sogar mit firmeninterner Software arbeiten.

Allerdings kommt längst nicht jeder Kollege in den Genuss einen solchen Webzugangs: Nur bei gut einem Drittel der Firmen (36 Prozent) können ihn mehr als die Hälfte der Beschäftigten nutzen - der Rest kann von außen nicht an seine Mails oder Daten heran.

Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss.