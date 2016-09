Apps und Co im Büro Bitte nicht so hektisch!

Wer einen Bürojob hat, studiert oder selbstständig ist, verbringt viel Arbeitszeit am Computer. Im Umgang mit digitalen Medien sind wir also zumindest - wenn auch in unterschiedlichem Maß - geschult und geschickt. Dennoch: Im Berufsalltag ist es oft so hektisch, dass die meisten Menschen kaum Zeit haben, ihren Umgang mit Mails, sozialen Medien und der Netzwelt zu reflektieren und zu verbessern.

Außerdem schreitet die digitale Entwicklung so rasant voran, dass wir Neuerungen adaptieren, um Schritt zu halten, ohne aber zu überlegen, ob diese Veränderung überhaupt wünschenswert ist für uns. Nicht immer ist also unser Umgang mit neuen Apps, Plattformen oder Diensten gut durchdacht.

Genau da setzt unser Training an. Es hilft Ihnen dabei, verschiedene Bereiche Ihres digitalen Lebens zu reflektieren - und Schritt für Schritt zu verbessern. In dieser und in den nächsten sieben Wochen bekommen Sie jeweils konkrete, umsetzbare Tipps und Aufgaben zu unterschiedlichen Themen, in denen Sie Ihre digitale Kompetenz verbessern können - vom eigenen Xing-Profil bis zum Umgang mit Beschwerdemails.

Das Training haben SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE zusammen mit Svenja Hofert entwickelt, die als Karrierecoach, Bloggerin und Buchautorin arbeitet.

Und nun zum Training selbst: Jede Woche hat ein anderes Thema. Mal bekommen Sie eine konkrete Aufgabe, die Sie bearbeiten und ausprobieren sollen - und mit der Sie Ihre digitale Kompetenz aktiv schulen. In anderen Wochen gibt es Tipps für einen bewussten und zielgerichteten Umgang mit der digitalen Job-Welt. In den Wochen, in denen wir Ihnen mehrere Verbesserungen oder Tricks vorschlagen, dürfen Sie sich gern den aussuchen, der Sie am meisten interessiert. Sie können aber auch alle ausprobieren.

Nehmen Sie sich möglichst jede Woche eine halbe Stunde Zeit für unsere Anregungen und Aufgaben - und setzen Sie diese am besten direkt um.

Und: Wenn Sie wissen wollen, wie bewusst Sie mit digitalen Medien umgehen und wie gut Sie über Möglichkeiten und Risiken informiert sind, dann können Sie den Test in der aktuellen Ausgabe von SPIEGEL WISSEN ausfüllen. Das Heft können Sie hier bestellen.

Und hier geht es direkt zum ersten Training: Was tun gegen die E-Mail-Flut im Postfach?

Viel Spaß beim Lesen und Lernen.

Das Team von SPIEGEL WISSEN, SPIEGEL ONLINE und Svenja Hofert

