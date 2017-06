Dreiste Job-Absagen "Ihre Mimik und Gestik sind einfach furchtbar"

"Ich hatte in den Ferien ein Praktikum in einem mittelständischen Unternehmen gemacht. Es hatte mir gefallen und der Betreuer war sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Deshalb bewarb ich mich darauf für eine Ausbildungsstelle. Der zuständige Personaler meinte aber, er würde sich an meiner Stelle nicht zu viele Hoffnungen auf eine Zusage machen.



Ich hörte auch ein ganzes Jahr nichts mehr von diesem Unternehmen. Stattdessen nahm ich das Angebot einer großen Firma an. Am 1. September ging es dort los. Als ich abends von meinem ersten Arbeitstag nach Hause kam, klingelte das Telefon.



Es war das mittelständische Unternehmen. Aufgebracht wurde ich gefragt, wo ich denn bitteschön heute gewesen sei. Sie hätten auf mich gewartet! Immerhin hätte heute meine Ausbildung bei ihnen gestartet. Ich hatte damals weder eine Zusage noch einen Arbeitsvertrag bekommen. Dieser Vorfall ist mittlerweile allerdings schon fast 28 Jahre her."



Sylvia S.