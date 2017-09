Ex-Grünen-Abgeordnete Überläuferin Elke Twesten will "Führungskompetenz" studieren

Das Leben der Politikerin Elke Twesten, 54, bleibt bewegt. Mit ihrem Wechsel von den niedersächsischen Grünen zur CDU löste sie in Hannover eine Regierungskrise aus. Jetzt hat sich Twesten nach SPIEGEL-Informationen an der privaten Fachhochschule Buxtehude eingeschrieben - um ihren Ausstieg aus der Politik vorzubereiten.

An der Hochschule 21 will sie in den kommenden zwei Jahren "Führungskompetenz" studieren. Mit ihrem früheren Arbeitgeber, der Zollbehörde, führte Twesten bereits Gespräche über ihren Wiedereinstieg ins Berufsleben.

Durch Twestens überraschenden Seitenwechsel verlor die rot-grüne Landesregierung unter SPD-Ministerpräsident Stephan Weil ihre knappe Mehrheit. Am 15. Oktober finden in Niedersachsen vorgezogene Neuwahlen statt.