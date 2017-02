Beruf und Familie "Das Erziehungsgeld war besser"

"Nach der Geburt von unserem jüngeren Sohn Baran habe ich ein Jahr lang Elterngeld bekommen. Das wurde mir auf dem Arbeitsamt empfohlen. Das waren glaube ich so 150 Euro zusätzlich zu Hartz IV. Anschließend habe ich noch Betreuungsgeld bekommen.

Dass mein Mann auch Elternzeit hätte nehmen können, wusste ich nicht. Aber er ist ohnehin selbständig und muss den ganzen Tag arbeiten. Finanziell wäre das nicht gegangen. Und geklappt hätte das auch nicht gut. Da hätte bei mir den ganzen Tag das Telefon geklingelt und er hätte mich gefragt, was er machen muss.

Den Haushalt mache ich auch allein, aber eigentlich bin ich nicht nur Hausfrau. Früher habe ich in der Gastronomie gearbeitet, ich habe aber leider noch keinen neuen Job gefunden. Für Arbeitssuchende ist das Elterngeld finanziell nicht so gut. Bei unserem ersten Sohn war das besser, da haben wir noch Erziehungsgeld bekommen. Das waren monatlich so 350 Euro zwei Jahre lang."