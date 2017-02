Beruf und Familie "Vorm nächsten Kind wollen wir mehr ansparen"

Ein Freitagvormittag in der Fußgängerzone von Hamburg-Altona. In der Einkaufszone rund um den Bahnhof treffen sich Menschen aller Einkommensschichten. In dem Café eines Möbelgiganten ist der Kaffee bereits für 50 Cent zu haben.

Während an dem einen Tisch Rentner sitzen, tippt daneben ein junger Mann in seinen Rechner. Dazwischen immer wieder Paare, Schwangere und junge Mütter mit ein oder zwei Kindern. Sie sind einkaufen, an diesem Vormittag - und nicht bei der Arbeit.

Eine Studie der OECD zeigt, dass Deutschland in Bezug auf Gleichberechtigung bei Beruf und Familie häufig noch schlecht dasteht (ILINK ZUR OECD-Vorab #1135137). Soweit die Statistik, doch wie empfinden Mütter und Väter in Deutschland ihre Situation?

Hier erzählen junge Eltern, wie sie ihren Alltag meistern, wer wie viel arbeitet - und verdient: