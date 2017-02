Beruf und Familie "Ich arbeite in einem Frauenberuf, da war die Aufteilung klar"

"Ich bin nach der Geburt unserer Töchter jeweils ein Jahr zu Hause geblieben, bei unserer Großen sogar noch länger, weil wir nicht so schnell einen Kita-Platz gefunden haben. Ausschlaggebend waren auf jeden Fall finanzielle Überlegungen. Ich verdiene so 1600 brutto, mein Mann etwa das doppelte, da war die Rollenverteilung klar.

Außerdem arbeite ich in einem klassischen Frauenberuf: Als Physiotherapeutin konnte ich gut stundenweise wieder einsteigen und in Teilzeit arbeiten. Bei Architekten sind die Arbeitszeiten nicht so flexibel, so war es zumindest damals.

Im Haushalt macht mein Mann mit, bei uns liegt das aber auch daran, dass er einfach ordentlicher ist als ich. Es kommt also öfter vor, dass er samstags putzt und aufräumt und ich mit den Kindern auf den Spielplatz gehe. Die täglichen Sachen wie Einkaufen mache aber eher ich.

Das Elterngeld Mütter und Väter können seit 2007 bei der Geburt eines Kindes Elterngeld beantragen. Es löste als Lohnersatzleistung das Erziehungsgeld ab. Mütter oder Väter, die zur Kindererziehung vorübergehend aus dem Beruf ausscheiden, erhalten 65 Prozent des letzten Nettolohns, höchstens jedoch 1800 Euro monatlich. Alleinerziehende und Geringverdiener erhalten einen monatlichen Sockelbetrag von 300 Euro. Das Elterngeld wird zunächst für ein Jahr gezahlt. Es wird zwei weitere Monate gewährt, wenn der berufstätige Elternteil die Kinderbetreuung übernimmt. Alleinerziehende erhalten das Elterngeld die vollen 14 Monate.

Mein Mann hat jeweils zwei Monate Elternzeit genommen. Er wollte auch Zeit mit den Kindern verbringen, und wenn man ehrlich ist, ist das auch eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Ich bin in der Zeit auch noch zu Hause geblieben, wir hatten also alle zusammen Zeit für die Familie.

Bei der Familienplanung hat es für uns keine Rolle gespielt, welche finanziellen Absicherungen es gibt. Für uns ist das ohnehin Meckern auf hohem Niveau. Ich finde die Unterstützung an sich gut, wünsche mir aber ein bisschen mehr Flexibilität, zum Beispiel bei den Kita-Gutscheinen."