Faux-pas im Business-Englisch "Ich danke Ihnen und Ihrer schmackhaften Gemahlin"

Für Eilige Leser. Hier geht es direkt zum Quiz .

"Ich danke Ihnen und Ihrer schmackhaften Gemahlin" - dass ausgerechnet der französische Präsident Emmanuel Macron zum falschen Wort greift, war dann doch überraschend. Schließlich ist er bekannt für sein gutes Englisch.

Und das auf einem Staatsbesuch in Australien! Offizieller Termin, Protokoll, Weltbühne - hihi, erwischt.

Andererseits: Das ist eigentlich allen schon passiert, die eine Fremdsprache sprechen. Das französische Wort délicieux kann eben beides bedeuten: einerseits "lecker", andererseits "reizend", "entzückend". Beim englischen "delicious" dagegen geht meist es ums Essen. Halb so wild: Der australische Präsident dachte sicher keine Sekunde, Macron wolle seine Ehefrau verspeisen.

Wörter, die in der Fremdsprache zwar ähnlich klingen, aber etwas anderes bedeuten, nennt man "false friends", "falsche Freunde". Sie sind der natürliche Feind jedes Fremdsprachlers. Gegen sie hilft vor allem Übung.

Zum Beispiel mit unserem Business-Englisch-Quiz "Please cut my pony" von Peter Littger. Please cut my wie bitte? Genau. Also:

Testen Sie selbst, wie trittsicher Sie im englischsprachigen Geschäftsleben sind. Here end-long, please.

ANZEIGE Peter Littger:

The devil lies in the detail Folge 2: Noch mehr Lustiges und Lehrreiches über unsere Lieblingsfremdsprache KiWi-Taschenbuch; 320 Seiten; 9,99 Euro

Dieses Quiz ist zuerst im August 2017 erschienen.