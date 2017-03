Arbeitnehmer-Umfrage Jeder Siebte hat mehr Frust als Lust

Sie sitzen unmotiviert an ihrem Arbeitsplatz: 15 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland haben "innerlich bereits gekündigt", heißt es in einer Studie des Beratungsunternehmens Gallup. Hochgerechnet auf die erwerbstätige Bevölkerung seien das mehr als fünf Millionen Menschen.

Das Unternehmen befragt jährlich mehr als 1400 zufällig ausgewählte Arbeitnehmer in Deutschland am Telefon zu ihren Jobbedingungen und ihrer Wahrnehmung des Arbeitsplatzes. Aus den Antworten leiten die Forscher den Grad der emotionalen Bindung der Beschäftigen an ihr Unternehmen ab.

Die Ergebnisse für 2016:

77 Prozent der Angestellten haben eine positive Einstellung zur Arbeit an sich. Sie würden sogar dann weiterarbeiten, wenn sie nicht mehr auf das Geld angewiesen wären. Aber: Daraus ergibt sich meist keine Verbundenheit mit dem Arbeitgeber.

70 Prozent der deutschen Arbeitnehmer haben nur eine "geringe emotionale Bindung" an ihr Unternehmen. Sie leisten lediglich Dienst nach Vorschrift. Nur 15 Prozent der Arbeitnehmer weisen eine "hohe emotionale Bindung" ans Unternehmen auf. Dieser Anteil sei in den vergangenen Jahren stagniert, heißt es von den Autoren der Studie.

Sie warnen: Mitarbeiter mit einer geringen emotionalen Bindung würden im Schnitt häufiger im Betrieb fehlen und seien weniger produktiv. Sie zeigten weniger Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein - und würden häufiger zu Fehlentwicklungen im Unternehmen schweigen.

Jeder dritte Mitarbeiter habe schwere Bedenken in den vergangenen zwölf Monaten gegenüber seinem Vorgesetzten nicht geäußert, heißt es in der Studie. Unter den emotional gering gebundenen Arbeitnehmern behielt jeder Zweite seine Bedenken für sich. Jeder Dritte ohne emotionale Bindung sei schon auf der Suche nach einem neuen Job.

Wichtig für eine emotionale Bindung: der Vorgesetzte

Die Autoren der Studie rechneten hoch, dass sich all dies negativ auf ein Unternehmen auswirke, und zwar auch finanziell: Die innere Kündigung von Mitarbeitern koste die deutsche Volkswirtschaft jährlich mehr als 100 Milliarden Euro. Schuld sind nach Darstellung der Gallup-Forscher nicht zuletzt die Führungskräfte in den Unternehmen.

Denn ausschlaggebender für eine hohe emotionale Bindung als etwa ein hohes Gehalt oder viele Urlaubstage seien noch ganz andere Faktoren: die Möglichkeit, das zu tun, was man wirklich gut kann, eine sinnvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit zu haben, ein gutes Verhältnis zu Kollegen - und zum direkten Vorgesetzten.

Aber gerade in puncto Führungsqualität klafften die Wünsche der Mitarbeiter und die Wirklichkeit in deutschen Unternehmen besonders weit auseinander, kritisieren die Gallup-Forscher mit Blick auf die Umfrageergebnisse:

Nur rund jeder fünfte Mitarbeiter gab an, "die Führung, die ich bei der Arbeit erlebe, motiviert mich, hervorragende Arbeit zu leisten". Ebenso viele sagten, sie hätten in den vergangenen zwölf Monaten wegen ihres direkten Vorgesetzten schon daran gedacht, zu kündigen. Von denen, die sich innerlich schon verabschiedet hatten, war es knapp jeder Zweite.

Fast alle Chefs finden sich gut

Die Angestellten vermissen nicht zuletzt ein gutes Feedback von ihren Chefs: Nur rund jeder Zweite sagte, er habe innerhalb des vergangenen Jahres einmal mit seinem Vorgesetzten über seine Leistungen gesprochen. 14 Prozent berichteten von einem kontinuierlichen Austausch. Sehr ergiebig seien die Gespräche allerdings oft nicht: Nur knapp 40 Prozent stimmten der Aussage zu: "Die Rückmeldung, die ich zu meiner Arbeit bekomme, hilft mir, meine Arbeit besser zu machen."

97 Prozent der Chefs dagegen halten sich den Gallup-Forschern zufolge für gute Führungskräfte, nur 40 Prozent hätten eine Weiterbildung besucht, um den Umgang mit ihren Mitarbeitern zu verbessern.