England Facebook-Post verhilft Obdachlosem zu Job

Mr Sharkey traf Mr Peaks an einem Freitagabend in der Stadt. Mr Sharkey war jung, er war feiern. Mr Peaks war obdachlos und ohne Arbeit, er lebte auf der Straße. So beginnt die Geschichte, die sich laut BBC in dem englischen Ort Melton Mowbray in der Nähe von Birmingham zutrug.

Demnach bekam Mr Sharkey Mitleid mit Mr Peaks und stellte ihn auf Facebook anderen Bewohnern von Melton Mowbray vor. "Er ist ein echt netter Typ", schrieb Sharkey dort vor einer Woche. Er gehe offen damit um, dass er früher Drogen genommen habe. "Er trinkt seinen Tee mit zweimal Zucker." Und er freue sich über Arbeit, egal welcher Art.

Melton Mowbray hat rund 27.000 Einwohner, und es dauerte nur ein paar Stunden, bis Peaks einen Job in einer Autowerkstatt hatte. Außerdem habe ihm jemand ein Zimmer angeboten. Er wirke sehr motiviert, zitiert die BBC den Chef der Werkstatt.

"Ich war noch nie im Internet, deshalb weiß ich nicht viel über Facebook und so", sagte Peak. Er habe sich nicht viel dabei gedacht, bis fremde Menschen zu ihm gekommen seien und ihre Hilfe angeboten hätten. "Ich werde alles tun, um es mir nicht zu verscherzen."