Englisch-Quiz Fluent English is half the rent

Wer mit englischsprachigen Kollegen arbeitet, kennt die Fallen, die sich jeden Tag auftun - rein sprachlich, natürlich. Etwa wenn der Chef einfach nur zum Mittagessen raus ist, sie aber den anderen erklären, er sei "out to lunch": also verrückt! Mit "He's out having lunch" wäre Ihnen das nicht passiert.

Wie auch sonst im Leben sind es oft Kleinigkeiten, auf die es aber ankommt - die kleinen Worte und Wendungen. Sie zu kennen, ist im mehrsprachigen Berufsalltag die halbe Miete - half the battle.

Zeigen Sie doch mal in unserem Quiz, wie gut Sie solche Situationen draufhaben.