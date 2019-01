Gerechtere Bezahlung von Frauen Viele Betriebe ignorieren das Entgelttransparenzgesetz

Ein gut funktionierendes Gesetz geht anders: Das Entgelttransparenzgesetz, seit gut einem Jahr in Kraft, hat in zahlreichen Unternehmen "keine spürbaren Effekte gezeigt". In zwei Dritteln aller Betriebe ab 20 Beschäftigten wurden keinerlei Maßnahmen für eine gerechtere Bezahlung von Frauen ergriffen. Transparenz in den Gehaltsstrukturen ist für Chefs kaum ein Thema.

Das ist das Ergebnis einer noch unveröffentlichten Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, die dem SPIEGEL exklusiv vorliegt. "Offenbar fühlte sich nur ein kleiner Teil der Betriebe von der Aufforderung angesprochen, im Betrieb für Entgeltgleichheit zu sorgen", zeigen sich die Autoren desillusioniert.

Das Gesetz habe demnach "in den meisten Betrieben keine Aktivitäten" ausgelöst. In die Befragung flossen Daten aus knapp 2300 Betrieben ein. So seien in gerade mal zwölf Prozent der Unternehmen mit Betriebsräten die Geschäftsführungen von sich aus aktiv geworden und hätten sich um größere Transparenz bei den Gehältern und bei der finanziellen Gleichstellung von Frauen und Männern bemüht.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Drei Viertel der Großbetriebe mit mehr als 500 Mitarbeitern (74 Prozent) ignorieren bisher das Entgelttransparenzgesetz - obwohl sie eigentlich regelmäßig ihre Gehaltsstruktur überprüfen müssten.

Bei mittelgroßen Unternehmen mit 200 bis 500 Angestellten ist der Wert mit 72 Prozent ähnlich hoch.

Den größten Erfolg hat das Gesetz in bestimmten Branchen: Bei Informations- und Kommunikationsunternehmen sowie in der Finanz- und Versicherungsbranche haben 28 Prozent der Betriebe auf das Gesetz reagiert - überdurchschnittlich viele, aber trotzdem noch nicht einmal ein Drittel der Unternehmen.

Besonders aktiv zeigen sich Firmen außerdem, wenn sie eine überdurchschnittlich junge Belegschaft haben.

Einzelheiten zur Studie Von wem stammt die Umfrage? Die Studie wurde vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erstellt. Beteiligt war das Institut für empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung (INES) in Berlin. Wer wurde befragt? Das WSI führt seit über 20 Jahren einmal jährlich eine Befragung der Betriebs- und Personalräte in Privatunternehmen durch, in denen mindestens 20 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte arbeiten. In diesem Rahmen wurde dieses Mal auch nach den Erfahrungen mit dem Entgelttransparenzgesetz gefragt. Wie wurden die Daten erhoben? Die Forscher haben insgesamt 2288 fragebogengestützte Interviews mit Betriebsräten geführt. Die Interviews dauerten im Schnitt gut 45 Minuten, die Umfrage fand zwischen dem 30. Januar 2018 und dem 27. April 2018 statt. Sind die Ergebnisse repräsentativ? Ja, für Unternehmen mit Betriebsrat und mindestens 20 Beschäftigten sind die Ergebnisse nach Aussagen des WSI repräsentativ.

Die Bundesregierung hatte das Entgelttransparenzgesetz verabschiedet, um den Gender Pay Gap, die Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern, zu schließen. Das Gesetz gibt Angestellten das Recht, Auskunft über die Gehälter von Kollegen in vergleichbaren Positionen zu erhalten - allerdings nur dann, wenn der Betrieb mindestens 200 Beschäftigte hat.

Damit, so heißt es in der Studie, seien nur 0,7 Prozent der Betriebe und 32 Prozent der Beschäftigten von dem Gesetz betroffen. Vielleicht einer der Gründe dafür, dass das Gesetz und der Auskunftsanspruch so gut wie keine Rolle im Arbeitsalltag spielen.

Auch Personalchefs haben in einer aktuellen Umfrage bestätigt: Die Neuregelungen sind in den meisten Unternehmen wirkungslos verpufft. In nicht einmal jeder zehnten Firma haben Mitarbeiter Auskunft über die Gehaltsstruktur verlangt - und da, wo sie es taten, gab es diese Anfragen oft nur vereinzelt.

"Eine Novellierung des Gesetzes ist also angeraten", schreiben die WSI-Forscher. Sie fordern, dass die Überprüfung von Gehaltsstrukturen für alle Betriebe verpflichtend gemacht wird. Außerdem müsse der Auskunftsanspruch auch für Angestellte in kleineren Betrieben gelten - und den Unternehmen, die sich nicht an das Gesetz halten, müsse mit echten Konsequenzen gedroht werden: "Nötig sind strengere Auflagen und spürbare Sanktionen."

Zu befürchten haben Betriebe, die das Gesetz ignorieren, bislang nämlich: nichts.