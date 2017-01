Erfolgreiche Frauen Das sind Deutschlands mächtigste Aufsichtsrätinnen

In den Führungsgremien deutscher Unternehmen sind Frauen immer noch deutlich unterrepräsentiert. Etwas Bewegung gibt es allerdings doch - und zwar in den Aufsichtsräten. Bei den 30 Dax-Konzernen liegt der Frauenanteil nach Erkenntnissen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bei über 30 Prozent. Die Bundesregierung hatte im Mai 2015 per Gesetz den Druck auf Wirtschaft und Verwaltung erhöht.

Seit Januar vergangenen Jahres müssen rund 150 große Unternehmen bei Neubesetzungen im Aufsichtsrat einen Frauenanteil von 30 Prozent erreichen. Schaffen sie das nicht, bleiben die Positionen unbesetzt.

Doch schon vor Inkrafttreten des Gesetzes zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen holten einige Firmen Frauen in ihre höchsten Führungsgremien. Darunter auch alteingesessene Unternehmen wie Daimler und die Telekom. Manche Aufsichtsrätinnen sind schwer gefragt. Und im Dax-30 gibt es inzwischen sogar ein Börsenschwergewicht mit einer Aufsichtsratsvorsitzenden.

Eine hochkarätig besetzte Jury hat sich für das manager magazin unter Deutschlands erfolgreichsten Wirtschaftsfrauen auch die Aufsichtsrätinnen näher angeschaut. Hier ist ihre Auswahl der einflussreichsten neun.