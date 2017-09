Europäischer Gerichtshof Baby da, Beförderung weg - das geht nicht

Der Fall ist geradezu klassisch: Eine Frau - in diesem Fall eine Berliner Beamtin - wird befördert. Doch bevor sie die neue Stelle antreten kann, kommt ihr etwas dazwischen: ein Kind. Sie geht in die Mutterschutzpause, dann in Elternzeit. Und als sie in den Job zurückkehrt, sitzt auf der Leitungsstelle, die sie bekommen sollte, jemand anderes. Sie soll wieder auf die alte Position gehen, die sie vor der Beförderung hatte.

Das ist der Fall, der dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) an diesem Donnerstag zur Beurteilung vorlag. Die Frau war vor Gericht gezogen, weil sie sich als Mutter diskriminiert fühlt. Ihr Arbeitgeber, die Berliner Senatsverwaltung, hielt dagegen, dass die Stelle ja besetzt werden musste. Im Übrigen wäre man mit einem Mann in Elternzeit genauso verfahren.

Doch der EuGH gab der Frau Recht: Eine für sie vorgesehene höhere Stelle oder eine gleichwertige Position muss auch bei der Rückkehr nach längerer Abwesenheit noch verfügbar sein, befanden die Luxemburger Richter (Rechtssache C-174/16).

Solche Beförderungen gelten in Berlin grundsätzlich zunächst für zwei Jahre auf Probe, in denen die Beförderten unter Beweis stellen, dass sie mit der neuen Verantwortung zurechtkommen. Im einschlägigen Gesetz heißt es dazu, dass die Probezeit nicht verlängert werden darf. Man habe also keine Möglichkeit gehabt, auf die Rückkehr der Kollegin aus der Elternzeit zu warten - so verteidigte sich die Senatsverwaltung.

Richtlinie für alle Arbeitnehmer

Zunächst landete der Fall beim Verwaltungsgericht Berlin, das schließlich bei den Luxemburger Richtern nachfragte: Ist diese Regelung mit EU-Gemeinschaftsrecht vereinbar? Oder liegt tatsächlich eine mittelbare Diskriminierung vor, weil in der Praxis viel mehr Frauen als Männer eine Babypause machen?

Und wenn ja: Muss die Behörde dann die Probezeit aussetzen, bis die Frau aus der Elternzeit zurückkehrt? Ihr eine neue Stelle in vergleichbarer Position geben? Was praktisch schwierig sein könnte, weil es solche Stellen nicht so häufig gibt und der Besetzung eigentlich ein ausführliches Auswahlverfahren vorangehen muss.

Die EU-Richter betonen nun mit ihrer Entscheidung, wie wichtig es ist, eine Familie zu gründen, ohne sich um die berufliche Laufbahn sorgen zu müssen. Konkret weisen sie das Berliner Verwaltungsgericht an sicherzustellen, dass der betroffenen Beamtin direkt eine angemessene Stelle zugewiesen wird.

Der Fall hat über Berliner Beamte hinaus Bedeutung, denn die EU-Richtlinie, die zur Debatte stand, bezieht sich auf alle Arbeitnehmer. Zwar findet die Richtlinie schon seit Jahren Niederschlag in der deutschen Rechtsprechung. Dadurch, dass der EuGH sie nun aber stärker gewichtet als die beamtenrechtlichen Regeln zur Beförderung, stärkt er generell die Rechte von Arbeitnehmern in Elternzeit, gleich welchen Geschlechts.

Wie schwer in manchen Konstellationen die Rückkehr auf eine gleichwertige Stelle umzusetzen ist, hat der verhandelte Fall ebenfalls deutlich gemacht. Dennoch stehen die Arbeitgeber in der Pflicht. Das Urteil dürfte daher auch ähnlich gelagerte Rechtsstreite in der freien Wirtschaft beeinflussen.