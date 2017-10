Fachkräftemangel Jeder neunte Arzt kommt aus dem Ausland

Medizinische Begriffe auf Latein waren kein Problem, Unterhaltungen auf Deutsch gingen auch, aber Gespräche mit älteren Patienten machten dem Arzt aus Argentinien zu schaffen: "Plattdeutsch war ein Schock. Das klingt wie eine andere Sprache für mich." Alvaro Navarro, 27, ist im August 2016 mit seiner Freundin Diana Grau, die deutsche Vorfahren hat, aus der bevölkerungsreichen Provinz Tucumán in die Kleinstadt Leer übergesiedelt. Beide fingen im örtlichen Borromäus-Hospital an, das seit fünf Jahren intensiv spanischsprechende Mediziner anwirbt.

Die 27-jährige Grau, Gynäkologin, und Navarro, Chirurg, gehören zu einer wachsenden Gruppe in Deutschland. Bundesweit hat sich die Zahl der ausländischen Ärzte binnen sieben Jahren mehr als verdoppelt. 2016 zählte die Bundesärztekammer 41.658 berufstätige ausländische Ärzte, das waren elf Prozent der Ärzteschaft. Besonders viele sind in Provinzkrankenhäusern angestellt.

Kiryl Halavach etwa stammt aus Weißrussland und hat 2011 das Evangelische Krankenhaus Holzminden bei einem Studentenaustausch kennengelernt. Nach dem Abschluss seines Studiums in Minsk zog er 2013 in den Ort im Weserbergland und arbeitet dort seitdem als Assistenzarzt.

DPA Der weißrussische Arzt Kyril Halavach im Dienstzimmer in Holzminden

Patientengespräche machen ihm längst keine Mühe mehr. "Wie geht es Ihnen heute?", fragt der junge Arzt einen Patienten auf der Chirurgischen Station, der am Tag zuvor am Magen operiert wurde. Nur sein Akzent verrät, dass der 29-Jährige nicht in Deutschland geboren wurde. Von den zehn Assistenzärzten in Halavachs Abteilung stammen neun nicht aus Deutschland.

Junge Deutsche wollen nicht aufs Land

"Die junge deutsche Generation schielt auf die Work-Life-Balance und sucht sich Stellen in attraktiven Regionen ohne Nachtdienste", meint der Holzmindener Klinikchef Ralf Königstein. Auch sein eigener Sohn habe Medizin studiert und jetzt eine Stelle an einer Universität in der Schweiz.

Kiryl Halavach musste etwa vier Monate auf seine Berufserlaubnis und eineinhalb Jahre auf die Anerkennung der Approbation warten. Deutsch lernte er schon in der Schule und später am Goethe-Institut in Minsk. Das Krankenhaus in der 20.000-Einwohnerstadt hat er bewusst ausgewählt. "Es ist hier viel angenehmer als in einer großen Klinik", meint der 29-Jährige. "Ich kann immer direkt mit dem Chef sprechen und viel lernen. Die medizinische Betreuung ist auf hohem Niveau."

Ausländische Ärzte können Fachkräftemangel nicht beheben

"Gerade in ländlichen Regionen leisten Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung. In vielen Kliniken käme es ohne sie zu erheblichen personellen Engpässen", sagt der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery.

Jedoch sei auf diese Weise das Fachkräfteproblem nicht zu lösen. "Wir müssen in Deutschland die richtigen Weichen stellen", betont der Ärztechef. "Die Reform des Medizinstudiums muss zügig umgesetzt werden. Konkret nötig sind neue Auswahlverfahren für das Studium, mehr praktische Anteile und mindestens 1000 neue Studienplätze." Das Bundesverfassungsgericht befasst sich wegen zweier Klagen zurzeit mit dem Zulassungsverfahren.

Solange sich nichts ändert, müssen Provinzkrankenhäuser kreativ werden, um ihre Stellen zu besetzen. Der Chefarzt im ostfriesischen Borromäus-Hospital, Jörg Leifeld, hat 2012 das Projekt zur Anwerbung von spanischsprachigen Medizinern gestartet und eine dreisprachige Internetseite eingerichtet. Durch die Krise in Spanien und Einsparungen im dortigen Gesundheitssystem seien vor allem dort tätige südamerikanische Ärzte auf der Suche nach neuen Jobs, erklärt er.

DPA Chefarzt Jörg Leifeld im Borromäus-Hospital Leer

"Wir unterstützen sie mit Sprachkursen während der Arbeitszeit, es gibt einen Ärztestammtisch in Spanisch und ein Mentorenprogramm", berichtet der Chef der Urologie und Kinderurologie. Die ausländischen Kollegen werden Leifeld zufolge auch bei Fragen zur Visumverlängerung oder Berufsanerkennung unterstützt.

Die Voraussetzungen für die Erteilung der Approbation sind mittlerweile zwar bundesweit einheitlich geregelt. Aber nach Eindruck des Chefarztes "geht die Berufsanerkennung allerdings zum Beispiel in Sachsen schneller als in Niedersachsen".

Gefordert ist ein fortgeschrittenes Sprachniveau (C1), das in einer medizinischen Fachsprachprüfung festgestellt wird. Die Ärztekammer Niedersachsen etwa erläutert in einem Podcast auf ihrer Internetseite, wie diese Prüfung abläuft.

Zudem gibt es seit gut drei Jahren ein spezielles Mentorenprogramm für Ärzte, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. "Im Gegensatz zu anderen ausländischen Ärzten konnten die Geflüchteten noch nicht in ihren Heimatländern Deutsch lernen", sagt der Projektverantwortliche Raimund Dehmlow. "Und die Plätze in den C1-Sprachkursen sind rar." Immerhin hätten bisher 5 von 55 betreuten Ärzten im Asyl die Berufserlaubnis oder sogar Approbation erhalten.