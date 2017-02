Fashion Week Wer verdient wie viel in New Yorks Modezirkus?

Noch bis Freitag läuft die Fashion Week in New York. Jedes Jahr findet sie zweimal statt: Im Februar und im September. Ein Riesengeschäft, das jährlich 900 Millionen Dollar (850 Millionen Euro) Umsatz in die Stadt bringt. Klar: Die Top-Models verdienen dabei kräftig. Aber wie sieht es mit den restlichen Jobs in der Branche aus? Klicken Sie sich durch die Fotostrecke.