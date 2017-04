Viel mehr Feiertage In diese Länder gucken wir voller Neid

Der 1. Mai steht vor der Tür, ein gesetzlicher Feiertag. Die meisten Menschen hierzulande haben frei, Schulen bleiben geschlossen, der größte Teil der Geschäfte auch - in ganz Deutschland. Das trifft jedoch bekanntermaßen nicht auf alle Feiertage zu. Jedes Jahr schielen beispielsweise die Hamburger eifersüchtig gen Süddeutschland. Denn während die Hanseaten nur neun Feiertage pro Jahr haben, sind es in Bayern satte 13.

So wie den Hamburgern geht es auch Schleswig-Holsteinern, Niedersachsen, Bremern und Berlinern. Deshalb haben Gewerkschaften, Kirchen und die Grünen in Hamburg eine Debatte um einen neuen Feiertag für Norddeutschland angestoßen. Gerechtigkeit müsse schließlich sein.

Dabei lohnt es sich nicht nur, neidisch auf die Bayern zu schielen. Da gibt es höhere Ziele: Denn in einigen Ländern Europas gibt es deutlich mehr Feiertage als in Deutschland, wie aus einer Aufstellung der Europäischen Union hervorgeht. Die meisten Feiertage hat ein direkter Nachbar von uns. In der Fotostrecke erfahren Sie, welcher:

Die haben viel mehr! Die Feiertage sind in Deutschland ungerecht verteilt. Menschen in der Sächsischen Schweiz, die hier im Bild zu sehen ist, haben an elf Tagen im Jahr frei. In Hamburg sind es dagegen nur neun Tage. Dabei können die Hanseaten nicht nur neidisch auf die Sachsen sein. In anderen europäischen Ländern gibt es noch viel mehr Feiertage. Zu den Spitzenreitern gehören die Belgier. Laut EU gibt es dort in diesem Jahr 17 Feiertage. Doch ähnlich wie in Deutschland haben nicht immer alle frei. Am Feiertag der Flämischen Gemeinde am 11. Juli dürfen beispielsweise nur Menschen, die auch in Flandern wohnen, die Füße hochlegen - wie hier in Brügge. In Wallonien muss dagegen gearbeitet werden. Auch in der lettischen Hauptstadt Riga ruht an 17 gesetzlichen Feiertagen die Arbeit. Einer der wichtigsten ist der Johannistag am 24. Juni, der zweite Tag des Mitsommerfestes. Es wird getanzt, es gibt Bier, Käse und Lagerfeuer. Geschlafen wird in dieser Nacht möglichst nicht. Das bringt angeblich ein Jahr lang Pech. In Nikosia, Zypern, gibt es in diesem Jahr 16 Feiertage, zwei mehr als die meisten Bayern haben und sechs mehr als in Hamburg. Das Trostpflaster: In Hamburg und Bayern ist in diesem Jahr ausnahmsweise der Reformationstag frei, da sich zum fünfhundertsten Mal der Thesenanschlag von Martin Luther jährt. Doch welcher Tag könnte sich für einen zusätzlichen Feiertag in Deutschland eignen? Eine Möglichkeit wäre der 23. Mai, der Tag, an dem das Grundgesetz verkündet wurde. Oder man nimmt sich ein Beispiel an Augsburg: Dort wird jährlich das Hohe Friedensfest gefeiert. Bislang ist an diesem Tag nur in Augsburg frei, aber das könnte sich ja ändern. Die Litauer können sich 2017 immerhin über 15 Feiertage freuen. Die sind angenehm über das ganze Jahr verteilt, nur im Oktober und November gibt es eine Durststrecke. In den slowenischen Hafenstadt Piran gibt es ebenfalls 15 Feiertage, genauso viele wie im Rest des Landes. In Aarhus, Dänemark, existieren 13 Feiertage. Immerhin die Bayern liegen damit gleichauf, Augsburger haben sogar einen Tag mehr. Die EU zählt für Deutschland allerdings durchschnittlich 11 Feiertage. Damit liegt Deutschland im EU-Vergleich im unteren Drittel. Mehr Feiertage haben auch Malta, Rumänien, Tschechien, Kroatien, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Bulgarien, Estland und Griechenland. Bei wem das Neid-Barometer jetzt ganz nach oben geschnellt ist, muss jedoch wissen: Es geht auch schlechter. Wer Wärter in diesem walisischen Leuchtturm werden will, kommt nur auf acht Feiertage. Labour-Chef Jeremy Corbyn will deshalb vier neue landesweite Feiertage einführen, falls er die anstehende Wahl im Juni gewinnt.

Wer jedoch gleich platzen möchte vor Neid, muss wissen: Die angegebenen Feiertage gelten nicht immer landesweit, ähnlich wie in Deutschland. Außerdem gibt es unterschiedliche Regeln, wenn der Feiertag auf einen Sonntag fällt. In Belgien und Großbritannien zum Beispiel gibt es dafür an einem anderen Tag frei, in Frankreich und Malta dagegen nicht.

Außerdem ist in diesem Jahr der 31. Oktober, der Reformationstag, in ganz Deutschland frei, weil da sich zum fünfhundertsten Mal der Thesenanschlag von Martin Luther jährt.