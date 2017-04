Generationswechsel Die Kinder der Patriarchen

Er ist jetzt 77 Jahre alt und will es noch ein Weilchen auf dem Vorstandssessel aushalten. Günther Fielmann, Mehrheitsaktionär des Brillenkonzerns Fielmann, soll bis kurz vor seinem 81. Geburtstag das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender leiten. Der Aufsichtsrat segnete die Vertragsverlängerung einstimmig ab.

Zweck des Manövers dürfte sein, die Führung des Unternehmens mit zuletzt 1,55 Milliarden Euro Umsatz direkt an die nächste Generation weiterzugeben - ohne familienfremdes Interregium. Sohn Marc ist derzeit 27 Jahre alt und seit etwas mehr als einem Jahr als Vorstand für Marketing im Unternehmen. 2016 absolvierte er seine ersten öffentlichen Auftritte, kürzlich ließ er sich für ein großes Porträt befragen.

Gemeinsam mit seiner Schwester Sophie Luise, die ebenfalls im Unternehmen aktiv ist, und seinem Vater kontrolliert Marc bereits jetzt die Mehrheit der Aktien der Fielmann AG.

Mit der Vertragsverlängerung für den Firmengründer ist der Generationswechsel bei Fielmann nun erst mal aufgeschoben - zumindest auf dem Papier. Andere Familienunternehmen haben ihn längst hinter sich - manche bereits mehrfach. Und gerade bei den großen Playern geht das selten völlig glimpflich über die Bühne.

Manchmal haben die Erben gar kein Interesse am Unternehmen, in anderen Fällen streiten mehrere Kinder um den Posten des Patriarchen. In jedem Fall verlangen die Nachkommen den ihnen zustehenden Anteil am Nachlass - aber was steht ihnen zu?

Aldi, Bahlsen, Oetker, Berentzen: Die Liste der Familienunternehmen mit zerstrittenen Erben lässt sich problemlos fortsetzen. In anderen Fällen - Gastronom Eugen Block, Playmobil-Hersteller Horst Brandstätter - hatten sich die Kinder mehr erhofft.

Sehen Sie hier Beispiele von familiären Firmenübergaben:

Doch manchmal läuft es offenbar tatsächlich rund. Bei Rossman und Sixt stehen die Kronprinzen fest. Und Günther Fielmann hat nun zumindest seinen Schlussspurt eingeläutet.