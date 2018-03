Alexandra Baier, 26, gehört zu einem Forscherteam an der Universität Innsbruck, das ein Experiment mit 360 Studenten und Studentinnen aus verschiedenen Fachbereichen durchgeführt hat. Die Wirtschaftswissenschaftler wollten herausfinden, was Frauen dazu bringen könnte, häufiger in den Wettbewerb einzutreten. Die Studie wurde von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert.